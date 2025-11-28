#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Павлодарда тұрғындардың тыныштығын бұзған азамат жауапкершілікке тартылды

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Павлодарда қоғамдық тәртіп пен тұрғындардың тыныштығын бұзған азамат жауапкершілікке тартылды.

Полицияның хабарлауынша, түнгі сағат екілер шамасында Audi көлігінде отырған ер адам музыканың даусын қатты шығарған.

Осылайша ол тұрғындардың түнгі тыныштығын бұзып, мазалаған. Оқиға орнына барған полиция қызметкерлері көлік иесіне қатысты хаттама толтырып, осындай жағдайларды болдырмау жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

Полиция өкілдері тұрғын үй аумақтарында музыканы қатты қосып, тұрғындардың тыныштығын бұзу – әкімшілік жауапкершілікке әкелетінін еске салды.

Сондай-ақ құқық бұзушылықты байқалса, дереу құқық қорғау органдарына хабарлауға шақырды. Мұндай алдын алу шаралары тұрғындар арасындағы бейбіт өмірді қамтамасыз етуге және қоғамдық тәртіпті сақтауға бағытталған.

