#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
512.53
592.43
6.53
Қоғам

Астанада түнгі тыныштықты бұзған азамат жауапқа тартылды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 12:39 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Астана қаласында полиция қызметкерлері түнгі тыныштықты бұзған азаматты жауапкершілікке тартты.

"102" арнасына таңғы сағат 6 шамасында автокөлікте қатты музыка қойылып, айналадағы тұрғындарға қолайсыздық туғызып жатқаны туралы шағым түскен.

Шақырту орнына жедел жеткен полицейлер 21 жастағы азаматтың қоғамдық тәртіпті бұзғанын анықтап, оған қатысты тиісті шаралар қолданылды.

Полиция департаментінің мәліметінше, жыл басынан бері Астанада түнгі тыныштықты бұзудың 42 мыңға жуық дерегі тіркелген.

Бұл – тұрғындардың демалысына кедергі келтіретін және қоғамдық тәртіпке әсер ететін өзекті мәселе.

Тәртіп сақшылары азаматтарды тыныштық режимін сақтауға, өзара сыйластық танытуға және көршілердің тыныштығына құрметпен қарауға шақырады.

Қоғамдық тәртіп – әркімнің ортақ жауапкершілігі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Елордада тыныштықты бұзған тұрғындар жауапқа тартылды
10:56, 03 шілде 2025
Елордада тыныштықты бұзған тұрғындар жауапқа тартылды
ШҚО-да заңсыз діни материалдар таратқан азамат жауапқа тартылды
10:56, 30 қаңтар 2024
ШҚО-да заңсыз діни материалдар таратқан азамат жауапқа тартылды
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
10:46, 09 қаңтар 2025
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: