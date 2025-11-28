#Халық заңгері
Қоғам

Құрылыс нысандары: Алматыдағы стадион мен спорт аренасы ерекше бақылауға алынды

Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 21 қарашадағы бұйрыққа қол қойып, құрылыс нысандарын ерекше реттеуді және қала құрылысы регламентіне бағынатын объектілер қатарына енгізгенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 11:16 Сурет: pixabay
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 21 қарашадағы бұйрыққа қол қойып, құрылыс нысандарын ерекше реттеуді және қала құрылысы регламентіне бағынатын объектілер қатарына енгізгенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
"Алматы қаласында 35 000 орындық стадион (Күлджин тракты ауданы) және 5 000 көрерменге арналған бассейні бар әмбебап спорт аренасын ерекше реттеуді қажет ететін және қала құрылысы регламентіне бағынатын нысандар қатарына қосу", – делінген құжатта.

Бұйрық 2025 жылғы 27 қарашадан бастап күшіне енеді.

Бұған дейін хабарланғандай, Алматыда халықаралық деңгейдегі жаңа футбол стадионы салынады. Стадион 35 мың көрерменге есептелген және UEFA 4 санатының талаптарына сәйкес болады.

