Қоғам

"Тұман түсіп, көктайғақ болады": Еліміздің 11 өңірінде дауылды ескерту жарияланды

29.11.2025 17:07
Астана мен еліміздің 11 өңірінде 30 қарашада дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман болады деп күтіледі.

Түнде және таңертең Абай облысының оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.

Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және орталығында да тұман болады деп күтіледі.

Түнде Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүріп, көктайғақ болады, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Көкшетауда 30 қарашада түнде және таңертең көктайғақ болады деп күтіледі.

Түнде және таңертең Ақтөбе облысының шығысында тұман түседі деп болжанады.

Астанада 30 қарашада түнде және таңертең көктайғақ болады деп күтіледі.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман болады деп күтіледі.

Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман болады деп күтіледі.

Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында және орталығында да тұман түседі деп болжанады.

Түнде Павлодар облысында қар жауады, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Павлодарда 30 қарашада түнде қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, тұман болады деп болжанады.

Солтүстік Қазақстан облысының батысында, шығысында аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсу ықтималдылығы жоғары. Петропавлда 30 қарашада тұман болады деп күтіледі.

Бұған дейін бүгін синоптиктер еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайтынын ескерткен.

