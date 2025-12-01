Жітіқара ауданында мердігерден мемлекетке 100 млн теңгеден астам қаржы қайтарылды
Тексеру барысында "Жітіқара ауданы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ "Теплоэнергострой" ЖШС-не төленген авансты қайтару бойынша заңда қарастырылған шараларды қолданбағаны анықталды.
2022 жылғы маусымда құрылыс бөлімі мен "Теплоэнергострой" ЖШС арасында "Жітіқара ауданының Чайковское ауылын сумен жабдықтау желілерінің құрылысы" объектісі бойынша 880,8 млн теңге сомасына құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға шарт жасалған. Мердігерге 107,4 млн теңге аванс төленген және бұл сома "Freedom Finance Insurance" АҚ-да сақтандырылған.
Алайда мердігер өз міндеттемелерін орындамаған: орындалмаған жұмыс көлемі 338,1 млн теңгені құрап, аванс игерілмеген. Шарт біржақты тәртіппен бұзылып, сақтандыру компаниясы ерікті түрде төлем жасаған жоқ.
Прокурорлық арыз бойынша Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты сақтандыру компаниясынан мемлекеттік бюджетке толық көлемде 112 млн теңге өндірді.
Бұған дейін "Теплоэнергострой" ЖШС мемлекеттік сатып алуға адал емес қатысушы деп танылып, одан 34 млн теңге тұрақсыздық айыбы өндірілген. Құрылыс бөлімінің жауапты тұлғалары заңмен белгіленген жауапкершілікке тартылды.
Құрылыс жұмыстарын аяқтау үшін "Story Company Inc" ЖШС-мен жаңа шарт жасалып, техникалық құжаттама келісу кезеңінде.