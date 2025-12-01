#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Түркістанда 1600 жаңа жол белгісі орнатылды

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 13:46 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Түркістанда жол қауіпсіздігін арттыруға бағытталған кешенді профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Бұл шаралар көлік қозғалысын реттеуге, жол-көлік оқиғаларының алдын алу мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.

Жүргізілген жұмыстар аясында жалпы жол белгісі орнатылды. Оның 310 данасы білім беру ұйымдарының маңына қойылса, қала бойынша барлығы 1290 жол белгісі жаңартылды.

400 шақырым жол таңбалары өңделіп, тұрғындардың қауіпсіздігін күшейту үшін 200 жаяу жүргіншілер жолағы айқындалып, сызылды.

Көлік жылдамдығын төмендету мақсатында мектептер мен халық көп шоғырланатын аймақтарға жасанды жол кедергілері орнатылды.

Полицейлер жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, белгіленген жылдамдықты асырмауға, сондай-ақ жаяу жүргіншілерге әрдайым басымдық беруге шақырады.

Жыл басынан бері атқарылған бұл жұмыстар қала тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған жүйелі шаралардың маңызды бөлігі болып табылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы облысында жол қауіпсіздігін арттыру бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде
13:38, 01 мамыр 2025
Алматы облысында жол қауіпсіздігін арттыру бойынша жұмыстар белсенді түрде жүргізілуде
Шымкентте 500-ден астам жаяу жүргінші жауапкершілікке тартылды
15:58, 18 қаңтар 2024
Шымкентте 500-ден астам жаяу жүргінші жауапкершілікке тартылды
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
14:40, 07 тамыз 2025
Алматыда жаңа оқу жылы қарсаңында жол қауіпсіздігі күшейтілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: