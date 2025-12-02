#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да алаяқтар 82 жастағы әжеден ірі көлемде қаражат жымқырды

02.12.2025 10:33
Полицияға Өскемен қаласының 82 жастағы тұрғыны хабарласып, оның үйдегі телефонына белгісіз әйелдің қоңырау шалғанын айтқан.

Өзін зейнеткердің қызы ретінде таныстырған ол жол-көлік оқиғасына ұшырағанын айтып, мәселені шешу үшін ақша қажет деп сендірген.

Осылайша алаяқ қарт әйелді алдап, ақша беруге көндірген. Зейнеткер өз пәтерінде бейтаныс ер адамға қаражатты қолма-қол берген.

Алаяқтардың әрекетінен келтірілген шығын 1 500 000 теңгені құраған. Полицейлер бейнебақылау инспекторларымен бірлесіп, күдіктіні жедел түрде анықтады. Ол – өзге облыстан келген 22 жастағы азамат екені белгілі болды.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталып, тергеу әрекеттері жалғасуда. Полиция департаменті тұрғындарды абай болуға, әсіресе қарт кісілерге ерекше назар аударып, сөйлесіп тұруға шақырады.

Бейтаныс адамдарға ешқашан ақша бермеуді және қандай да бір ақпаратты әрдайым жақындарыңыздан нақтылап отыруды ескертеді. Күмән туындаған жағдайда бірден 102 арнасына хабарласыңыздар.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
