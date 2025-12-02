#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
513.45
596.99
6.59
Қоғам

Қазақстанда газ есептегіш көрсеткіштерін беру үшін ЖИ қолданылатын болады

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 10:52 Фото: pixabay
Энергетика министрлігі "Электрондық үкімет" мобильді қосымшасы арқылы газ есептегіш көрсеткіштерін беру кезінде жасанды интеллектін қолдану пилоттық жобасын іске асыруға арналған бірлескен бұйрық жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, Қазақстанда "Электрондық үкімет" мобильді қосымшасы арқылы газ есептегіш көрсеткіштерін беру кезінде жасанды интеллектін қолдану" атты пилоттық жоба жоспарланып отыр.

Министрлік жобаның қабылдануы жасанды интеллект технологияларын енгізу, тұтынушылармен есеп айырысу процестерін цифрландыру және газ тарату ұйымдарының операциялық шығындарын оңтайландыру мемлекеттік міндеттерін орындауға бағытталғанын түсіндірді.

Жоба "Ашық нормативтік-құқықтық актілер" порталында 2025 жылғы 15 желтоқсанға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды.

Естеріңізге сала кетейік, Қазақстанда жақында су және жылу тарифтерін қалыптастыру ережелері өзгертілген, сондай-ақ коммуналдық қызмет тарифтері төмендетілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өңірлерде цифрлық майнингпен айналысушылар үшін тауарлық газ қаншадан сатылады
17:56, 30 мамыр 2023
Өңірлерде цифрлық майнингпен айналысушылар үшін тауарлық газ қаншадан сатылады
Су тасқынынан зардап шеккендер көмек алу үшін смартфон арқылы өтініш бере алады
19:29, 17 сәуір 2024
Су тасқынынан зардап шеккендер көмек алу үшін смартфон арқылы өтініш бере алады
Қазақстан бензин мен дизель отынын экспорттауға тыйым салуды ұзартуды жоспарлап отыр
10:07, 31 мамыр 2023
Қазақстан бензин мен дизель отынын экспорттауға тыйым салуды ұзартуды жоспарлап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: