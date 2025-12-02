#Халық заңгері
Қоғам

Қыстың алғашқы белгісі: Алматыда 5 желтоқсанда жаңбыр жауады

Дождь, дожди, осадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 16:31 Фото: unsplash
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 3-5 желтоқсан аралығында елдегі үш ірі қаладағы ауа райын хабарлады. Астанада қыстың белгілері сезіліп, боран мен тұзақты мұз қатуы болжанса, Алматы мен Шымкентте тек жаңбыр жауатыны айтылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

3 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар). Тұман. Күндіз желдің екпіні сағатына 12 метрге дейін жетеді. Түнгі ауа температурасы -1…-3°С, күндіз +2°С.

4 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, кейде қар, төменгі деңгейдегі боран, тұзақты мұз. Жел – 9-14 м/с. Түнгі және күндізгі температура -2°С.

5 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, жауын-шашынсыз. Желдің екпіні 14 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Түнгі және күндізгі температура -2°С.

Алматы

3-4 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Желдің екпіні әлсіз. Түнгі ауа температурасы -1…-3°С, күндіз +8…+10°С.

5 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, күндіз жаңбыр жауады. Түнгі ауа температурасы -2°С, күндіз +6…+8°С.

Шымкент

3 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнгі ауа температурасы -2°С, күндіз +12…+14°С.

4 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, кейде жаңбыр. Жел – 8-13 м/с. Түнгі ауа температурасы +2…+4°С, күндіз +7…+9°С.

5 желтоқсан: алмасып тұратын бұлттылық, кейде жаңбыр. Желдің екпіні 13 м/с-қа дейін жетеді. Түнгі ауа температурасы +2…+4°С, күндіз +5…+7°С.

Сонымен қатар, біз хабарлағандай, 2025 жылғы 2-4 желтоқсан аралығында Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронтальдық бөліну әсерінен тұрақсыз ауа райы күтіледі, жаңбыр мен қармен бірге.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
