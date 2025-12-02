#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда ЖҚАЖ қызметкерлері электровелосипедтен шыққан өртті сөндірді

Алматыда ЖҚАЖ қызметкерлері электровелосипедтен шыққан өртті сөндірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.12.2025 21:59 Сурет: polisia.kz
Достық даңғылы мен Жолдасбеков көшесінің қиылысында оңтүстік бағытта қозғалып келе жатқан полицияның жылдам қимылдайтын арнайы жасағының қызметкерлері электровелосипедтен шыққан өртті сөндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицейлер жедел түрде отты оқшаулап, оның таралуына жол бермеді. Бөлімшенің бірнеше жауынгері оқиға орнына жақын маңда жүрген азаматтарды қауіпсіз жерге шығарып, адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

"Қызметкерлеріміз жағдайға сәйкес әрекет етті — ең бастысы, өрттің таралуына жол бермеу және адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. Жедел әрі үйлесімді жұмыстың арқасында жағдай толықтай бақылауға алынды", - деді Алматы қаласы полиция департаментінің ЖҚАЖ командирі Азамат Исергужин.

Өрт толық сөндірілді, зардап шеккен азаматтар жоқ.

Айдос Қали
