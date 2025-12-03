#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
508.2
589.82
6.54
Қоғам

Алматыда ЖҚАЖ қызметкерлері адам өмірін сақтап қалды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 10:53 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласы полиция департаментінің жедел қимылдайтын арнайы жасағы теміржол станциясы "Алматы-1" аумағында суицидке әрекет жасаған ер адамды құтқарып қалды.

Оқиға туралы хабар жасақ қызметкерлеріне жолдан өтіп бара жатқан азаматтан түскен. Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер қолында пышағы бар, эмоциялық күйзеліс салдарынан өз-өзін ұстауға қабілетсіз азаматты анықтады.

Ер адам не себепті мұндай әрекетке барғанын түсіндіре алмаған. Полиция жауынгерлері жағдайды жедел бақылауға алып, ер адамның өзіне зиян келтіруіне жол бермеді және айналадағы азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етті.

Кейін ол медициналық және психологиялық көмек көрсету үшін дәрігерлерге тапсырылды.

"Біздің қызметкерлер өте жылдам әрі сақ әрекет етті. Ең бастысы, адам өмірін сақтап қалу болды. Азаматтың қырағылығы мен ЖҚАЖ жауынгерлерінің жедел жұмысының арқасында қайғылы жағдайдың алдын алдық, — деді Алматы қаласы ПД ЖҚАЖ командирі Азамат Исергужин.

Алматы қаласы полиция департаменті бейжай қарамай, уақытылы хабар берген тұрғындарға алғыс білдіреді және азаматтарды өмір мен денсаулыққа қауіп төндіретін кез келген жайт туралы дереу "102" нөміріне хабарлауға шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда патрульдік полиция қызметкерлері тұрғынның өмірін сақтап қалды
12:12, 02 шілде 2024
Алматыда патрульдік полиция қызметкерлері тұрғынның өмірін сақтап қалды
Алматыда полиция экипажы көлік жүргізушіcінің өмірін сақтап қалды
15:36, 02 қазан 2024
Алматыда полиция экипажы көлік жүргізушіcінің өмірін сақтап қалды
Алматыда полицейлер тұрғынның өмірін сақтап қалды
16:15, 22 қаңтар 2025
Алматыда полицейлер тұрғынның өмірін сақтап қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: