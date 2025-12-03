Ақтау маңындағы электр қосалқы станциясындағы апаттың мән-жайы белгілі болды
Сурет: бейнежазба скриншоты
2025 жылғы 2 желтоқсанда Instagram желісінде Ақтау маңындағы электр қосалқы станциясында болған апаттың бейнесі жарияланды. Оқиғаның мән-жайын Маңғыстау облыстық ТЖД баспасөз қызметі түсіндіріп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz мәліметінше, видеода құбырдың ұшқындап, үстінен қою түтін көтеріліп жатқанын көруге болады.
Ведомствоның баспасөз қызметі ТЖД күштері оқиға орнына тартылмағанын, алайда әлеуметтік желілерді мониторингтеу барысында Ақтау маңындағы жерүсті құбырының жанғанын көрсететін видеоматериал анықталғанын хабарлады.
Оқиғаның мән-жайын анықтау үшін департамент қызметкері оқиға орнына жіберілген.
"Оқиға бойынша анықтау жұмыстары кезінде "Маңғыстау индустриялық паркі" ЖШС директорының айтуынша, шамамен 12:00-де тарату қосалқы станциясында апаттық электр сөнуі болған. Соның салдарынан, қалпына келтіру жұмыстары кезінде электр қосалқы станциясында электр сымдарының кенеттен қысқа тұйықталуы орын алған", – деп хабарлады өңірлік ТЖД.
Құтқарушылардың мәліметінше, зардап шеккендер мен қаза тапқандар жоқ. "Маңғыстау индустриялық паркі" ЖШС жұмысы тоқтатылған жоқ, қалыпты режимде жалғасып жатыр.
