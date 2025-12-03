Ақтау маңындағы ұшақ апаты: тергеудің екінші бөлігі аяқталу сатысында
Оның айтуынша, тергеу екі бөлікке бөлінеді.
"Біріншісі – Бас прокуратура жүргізетін қылмыстық бөлім. Онда олар ресейлік әріптестерімен байланыста. Ал екінші бөлім Көлік министрлігінің тергеуі, ол аяқталуға жақын. Қазір біз лицензиарлардан немесе технология иелерінен, аэронавигациялық құрылғылардан және тағы да басқаларынан қорытынды күтіп отырмыз. Негізінде көлік министрлігі оны аяқтауға дайын", – деді Бозымбаев.
Оның айтуынша, ол биыл немесе келесі жылдың басында аяқталуы мүмкін.
"Ал Бас прокуратураның бөлігіне келетін болсақ, олар тығыз байланыста. Онда да ілгерілеушілік бар, көрші мемлекеттердегі билік иелерінің мәлімдемелерін зерттеп көріңіз. Барлығында келесі жылы аяқталады деп үміттенеміз",- деді Бозымбаев.
Еске салсақ, қайғылы оқиға 2024 жылғы 25 желтоқсанда түсте болды. Бакуден Грозныйға бағыт алған Әзербайжан әуе компаниясына тиесілі жолаушылар ұшағы Ақтау әуежайының маңында апатқа ұшырады. Соңғы ақпарат бойынша, 67 адамның 29-ы аман қалды, 38 жолаушы қаза тапты, олардың ішінде ұшақ экипажы да бар. Ұшақта Қазақстанның алты азаматы болғаны белгілі болды, өкінішке қарай олардың барлығы мерт болды. Апаттың мән-жайын тексеру бойынша Үкіметтік комиссия құрылды. 28 желтоқсанда Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова Ақтау маңында апатқа ұшырап, ауруханаға түскен зардап шегушілерге көмектесу үшін қан тапсыру шарасын қорытындылады. Министрдің айтуынша, екі күннің ішінде республика бойынша қан орталықтарында 1,5 мыңнан астам адам 800 литр қан тапсырды. 28 желтоқсанда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен Ақтау қаласы маңындағы ұшақ апатына байланысты кеңес өтті. Кеңесте Мемлекет басшысы Үкіметтік комиссия мен Бас прокуратураға басқа құзыретті органдармен бірлесіп, ұшақ апатына жан-жақты әрі объективті тергеу жүргізу міндетін жүктеді.