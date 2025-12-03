#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстан бойынша желтоқсанда ауа райы құбылады: +13°С-тен -35°С-қа дейін аяз күтіледі

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 15:29 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" 2025 жылғы 3 желтоқсанда Қазақстан бойынша желтоқсан айына арналған толық ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін ведомствоның хабарлауынша, кеңесші болжамға сәйкес, қыс айының басында республика бойынша орташа температура нормасына жақын болады; батыс өңірлерде – нормаға қарағанда 1–2°С жоғары, солтүстік-шығыс және шығыс өңірлерде – нормаға қарағанда 1°С төмен.


"Желтоқсанның бірінші онкүндігінде атмосфералық фронталды бөлулер өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады: батыс, солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде негізінен қар түрінде жауын-шашын, оңтүстік-батыс және оңтүстік бөлігінде – жаңбыр мен қар болады. Шығыс және оңтүстік-шығыс таулы және төбелі аймақтарда қар жаууы күтіледі. Республика бойынша боран, мұздақ, тұман күтіледі", – деп хабарлады Қазгидромет.

Желтоқсанның басында күндізгі температураның негізгі фоны келесідей болжануда:

  • Батыс елдімекендері және Ұлытау облысы – 0+8°С
  • Солтүстік және орталық өңірлер – -3+2°С
  • Шығыс – 0-8°С
  • Оңтүстік бөлігінде – +5+13°С

Онкүндіктің соңында солтүстік-батыс антициклоны, арктикалық ауа массаларымен толықтырыла отырып, температураны республика бойынша төмендетуге ықпал етеді:

  • Батыс, солтүстік-батыс (Ақтөбе облысы): түнде -5-15°С, күндіз -3-10°С
  • Солтүстік, солтүстік-батыс (Қостанай облысы), орталық және шығыс: түнде -18-28°С, күндіз -10-18°С, шығыстың кейбір аудандарында түнде -30°С, күндіз -20°С
  • Оңтүстік, оңтүстік-шығыс: түнде -5-15°С, күндіз -2-7°С; таулы аймақтарда түнде -10-18°С, күндіз -8-13°С

Екінші және үшінші онкүндіктерде температураның ауытқуы:

  • Түнде: -15-25°С-тен -5-10°С-қа дейін
  • Күндіз: -3+2°С-тен -5-13°С-қа дейін
  • Солтүстік-шығыс, орталық және шығыстың кейбір күндері: түнде -25-35°С, күндіз -15-20°С
  • Оңтүстік-батыс және оңтүстік бөлігінде:
  • Түнде: 0-5°С-тен -10-18°С
  • Күндіз: 0+8°С-тен -3-8°С
  • Оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында кейбір күндері: түнде -20°С, күндіз -5-13°С

Ай бойы ауа райы өзгермелі болады: негізінен қар түрінде жауын-шашын, ашық аязды күндермен ауысып отырады. Кейбір жерлерде қатты жел, боран, тұман және мұздақ күтіледі, бұл желтоқсан үшін қалыпты жағдай.

2025 жылғы 4–6 желтоқсан аралығында Қазақстанның көп бөлігін қар мен жаңбыр жауып өтеді.

