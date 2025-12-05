#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Қоғам

Синоптиктер елдің көп бөлігінде -15°С дейін аяз және боран болады деп ескертті

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 15:12 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 6, 7 және 8 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтардың хабарламасына сәйкес, Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронтальдық бөліктердің өтуімен ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр мен қар жаууы мүмкін.

"Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде жергілікті боран күтіледі", – деді "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Сондай-ақ, республиканың барлық аймағында тұман мен көктайғақ пайда болуы мүмкін.

Синоптиктер атап өткендей, Арктикадан антициклон батысқа қарай ығысып, республика бойынша жылжып, ауа температурасының күрт төмендеуін әкеледі.

8 желтоқсанға арналған болжам:

  • Солтүстік-батыста: -5…-13°С
  • Солтүстікте: -10…-15°С, әрі қарай төмендеуі мүмкін

Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында желтоқсан айы биыл ерекше сипатта өтіп жатыр: әдеттегі аяз бен желдің орнына жаңбыр жауып, ауа райы жылы. Жергілікті тұрғындар әлеуметтік желілерде ерте гүлдеген анютины көздерін бөлісіп, таңданыс білдіруде.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның үш облысында 35 градусқа дейін аяз болады
12:47, 23 желтоқсан 2024
Қазақстанның үш облысында 35 градусқа дейін аяз болады
29 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман болып, боран соғады деп болжанады
18:32, 28 қараша 2025
29 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман болып, боран соғады деп болжанады
"Қар жауып, боран соғады". Синоптиктер суық циклон жылжып келе жатқанын ескертті
17:49, 18 желтоқсан 2024
"Қар жауып, боран соғады". Синоптиктер суық циклон жылжып келе жатқанын ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: