Синоптиктер елдің көп бөлігінде -15°С дейін аяз және боран болады деп ескертті
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 6, 7 және 8 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтардың хабарламасына сәйкес, Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронтальдық бөліктердің өтуімен ауа райы тұрақсыз болып, жаңбыр мен қар жаууы мүмкін.
"Солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде жергілікті боран күтіледі", – деді "Қазгидромет" баспасөз қызметі.
Сондай-ақ, республиканың барлық аймағында тұман мен көктайғақ пайда болуы мүмкін.
Синоптиктер атап өткендей, Арктикадан антициклон батысқа қарай ығысып, республика бойынша жылжып, ауа температурасының күрт төмендеуін әкеледі.
8 желтоқсанға арналған болжам:
- Солтүстік-батыста: -5…-13°С
- Солтүстікте: -10…-15°С, әрі қарай төмендеуі мүмкін
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында желтоқсан айы биыл ерекше сипатта өтіп жатыр: әдеттегі аяз бен желдің орнына жаңбыр жауып, ауа райы жылы. Жергілікті тұрғындар әлеуметтік желілерде ерте гүлдеген анютины көздерін бөлісіп, таңданыс білдіруде.
