Қоғам

29 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман болып, боран соғады деп болжанады

28.11.2025 18:32
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 29 қараша, сенбіге арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Метеорологтар ұсынған мәліметке сәйкес, еліміздің басым бөлігі жауын-шашынсыз ауа райына ықпал ететін антициклонның әсерінде болады.

"Сонымен қатар, еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында циклон ойпаттары мен жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктер салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді депкүтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сонымен қатар, Қазақстанның басым бөлігінде тұман болып, жел екпін алады деп болжанады.

Бұған дейін синоптиктер 2025 жылдың 29 қараша – 1 желтоқсан аралығындағы ауа райы болжамын жариялаған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
