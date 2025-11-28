29 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман болып, боран соғады деп болжанады
Сурет: pexels
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 29 қараша, сенбіге арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Метеорологтар ұсынған мәліметке сәйкес, еліміздің басым бөлігі жауын-шашынсыз ауа райына ықпал ететін антициклонның әсерінде болады.
"Сонымен қатар, еліміздің батысында, солтүстігінде және шығысында циклон ойпаттары мен жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктер салдарынан жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді депкүтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар, Қазақстанның басым бөлігінде тұман болып, жел екпін алады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер 2025 жылдың 29 қараша – 1 желтоқсан аралығындағы ауа райы болжамын жариялаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript