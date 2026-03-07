8 наурызда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр, қар жауады және боран соғады
"Қазгидромет" 2026 жылғы 8 наурызға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігіндегі ауа райына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөлімдер әсер етеді.
"Жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, елдің солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол болады". "Қазгидромет" РМК
Сондай-ақ республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, көктайғақ болып, боран соғуы мүмкін.
