#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

8 наурызда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр, қар жауады және боран соғады

8 наурызда Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр, қар жауады және боран соғады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 16:44 Сурет: freepik
"Қазгидромет" 2026 жылғы 8 наурызға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігіндегі ауа райына солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөлімдер әсер етеді.

"Жауын-шашын (жаңбыр, қар) күтіледі, елдің солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) мол болады". "Қазгидромет" РМК

Сондай-ақ республика бойынша жел күшейіп, тұман түседі, көктайғақ болып, боран соғуы мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
8 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
17:50, Бүгін
8 наурызда елдің қай өңірлерінде ауа райына байланысты ескерту жасалды
2 наурызда Қазақстанда қар жауып, боран соғады
14:58, 01 наурыз 2026
2 наурызда Қазақстанда қар жауып, боран соғады
Синоптиктер: Қазақстанның басым бөлігінде қалың қар түседі
18:15, 06 наурыз 2025
Синоптиктер: Қазақстанның басым бөлігінде қалың қар түседі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
20:03, Бүгін
Казахстанец победил американца на турнире Даны Уайта в США
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
19:25, Бүгін
"Барыс" прервал серию из пяти поражений, победив "Шанхайских Драконов" в Китае
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
19:14, Бүгін
Луиш Нани стал одним из авторов сенсации в первом туре КПЛ-2026
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
19:06, Бүгін
Казахстанец стал победителем этапа Кубка Европы по фристайл-акробатике
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: