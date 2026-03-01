2 наурызда Қазақстанда қар жауып, боран соғады
"Қазгидромет" 2026 жылғы 2 наурызға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Синоптиктердің мәліметінше, дүйсенбі күні циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар ел аумағының басым бөлігіндегі ауа райына әсер етеді.
"Жауын-шашын (жаңбыр, қар), ал солтүстікте қар жауады. Тек елдің орталығы мен шығысында антициклон сілемінің ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі", – делінген хабарламада.
Сондай-ақ республика бойынша жел күшейеді. Батыста, солтүстікте және оңтүстіктің таулы аймақтарында жаяу бұрқасын, тұман және көктайғақ болуы мүмкін.
