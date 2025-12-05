#Халық заңгері
Қоғам

Астанада жаңа автобус бағыты іске қосылады

05.12.2025 17:36
Астанада 2025 жылғы 6 желтоқсанан бастап №75 жаңа автобус бағыты жүре бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

City Transportation Systems компаниясының мәліметінше, ол "Нұрлы жол" теміржол вокзалы – "Күйгенжар" тұрғын алабы бағытында қатынайды.

Сурет: Instagram/cts_kz

"Бұл бағыт Күйгенжар және Мичурин тұрғындарын теміржол вокзалымен байланыстырып, №112 мектеп пен С. Шәймерденов көшесі маңындағы көлік қолжетімділігін жақсартады", - делінген ақпаратта.

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы Желтоқсан көшесінде BRT желісі іске қосылатынын хабарлаған едік.

