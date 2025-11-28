#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Астанада бірден үш жаңа автобус бағыты іске қосылады

Автобус, Астана, жаңа бағыт, 65, 68,78, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 17:21 Сурет: CTS
Астанада 29 қарашадан бастап бірден үш жаңа автобус бағыты іске қосылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

City Transportation Systems көлік компаниясының мәліметінше, 29 қарашадан бастап Астанада үш автобус бағыты іске қосылады.

Сурет: CTS

Атап айтқанда, олар:

  • № 65 автобус – Болашақ көшесі – "Отау" ықшам ауданы;
  • № 68 автобус – "Газмашаппарат" АҚ – "Бағыстан" тұрғын үй кешені;
  • № 78 автобус – Ұлттық шұғыл медициналық үйлестіру орталығы – № 64 мектеп-лицейіне дейін.

Сурет: CTS

"Жаңа автобустар елорданың бірқатар маңызды нысаны арқылы жүреді. Мысалы, № 65 бағдар жаңадан ашылған Шаймерденов көшесімен қатынайды, № 68 бағыты "Бағыстан" тұрғын үй кешені қаланың оң жағалауымен байланыстырып, Әзербаев және Жұмабаев көшелерін қоғамдық көлікпен қамтамасыз етеді", делінген компания хабарламасында.

Жаңа бағыт, Астана, автобус, 78 маршрут, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 17:21

Сурет: CTS

Айта кетсек, 2025 жылы 27 қарашада  Алматыда автобус жүргізушісіне жолаушы шабуылдағаны белгілі болды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
