#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
504.49
587.73
6.57
Қоғам

Алматыда 6-10 желтоқсан күндері ауа райы қандай болады

Алматының 6-10 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.12.2025 11:20 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" мәліметінше, Алматыда ауа райы құбылмалы — жылы күндердің соңы қарға ұласып, суытуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

6 желтоқсан

Күн бұлыңғыр, жауын-шашынсыз.

Жел алдымен батыстан, кейін шығыстан соғады, 3-8 м/с.

Күндіз: +6…+8°С.

7 желтоқсан

Ауа райы құбылмалы, күндіз аздаған жаңбыр жаууы мүмкін.

Жел шығыстан соғады, 3-8 м/с.

Түнде: 0…–2°С, күндіз: +6…+8°С.

8 желтоқсан

Ауа райы құбылмалы, жаңбыр сіркірейді.

Жел оңтүстік-батыстан, 3-8 м/с.

Түнде: 0…–2°С, күндіз: +3…+5°С.

9 желтоқсан

Көшпелі бұлт шығады, кей жерде қар аралас жаңбыр жауады

Жел солтүстік-батыстан, 3-8 м/с.

Түнде: –1…–3°С, күндіз: 0…+2°С.

10 желтоқсан

Күн бұлтты, қар жауып, кей жерде бұрқасын болуы мүмкін.

Жел солтүстіктен, 3-8 м/с.

Түнде және күндіз: –7…–9°С, әрі қарай суытады.

11 желтоқсаннан бастап күн ашық.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
15:52, Бүгін
Қар мен көктайғақ: синоптиктер дүйсенбіде ауа райы қолайсыз болатынын ескертті
Жаңбыр, бірақ +28°С-қа дейін жылы: Алдағы күндері Алматыда ауа райы қандай болады
15:59, 26 қыркүйек 2025
Жаңбыр, бірақ +28°С-қа дейін жылы: Алдағы күндері Алматыда ауа райы қандай болады
Қазақстанда 8, 9 және 10 ақпан күндері ауа райы қандай болады
17:19, 07 ақпан 2024
Қазақстанда 8, 9 және 10 ақпан күндері ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: