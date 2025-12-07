Алматыда 6-10 желтоқсан күндері ауа райы қандай болады
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" мәліметінше, Алматыда ауа райы құбылмалы — жылы күндердің соңы қарға ұласып, суытуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.
6 желтоқсан
Күн бұлыңғыр, жауын-шашынсыз.
Жел алдымен батыстан, кейін шығыстан соғады, 3-8 м/с.
Күндіз: +6…+8°С.
7 желтоқсан
Ауа райы құбылмалы, күндіз аздаған жаңбыр жаууы мүмкін.
Жел шығыстан соғады, 3-8 м/с.
Түнде: 0…–2°С, күндіз: +6…+8°С.
8 желтоқсан
Ауа райы құбылмалы, жаңбыр сіркірейді.
Жел оңтүстік-батыстан, 3-8 м/с.
Түнде: 0…–2°С, күндіз: +3…+5°С.
9 желтоқсан
Көшпелі бұлт шығады, кей жерде қар аралас жаңбыр жауады
Жел солтүстік-батыстан, 3-8 м/с.
Түнде: –1…–3°С, күндіз: 0…+2°С.
10 желтоқсан
Күн бұлтты, қар жауып, кей жерде бұрқасын болуы мүмкін.
Жел солтүстіктен, 3-8 м/с.
Түнде және күндіз: –7…–9°С, әрі қарай суытады.
11 желтоқсаннан бастап күн ашық.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript