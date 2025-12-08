Жаңа технологиялар: Қазақстандықтар жасанды интеллектіні қаншалықты пайдаланады
Соңғы үш жылда жасанды интеллект даму қарқыны және оны бұқараға енгізу жағынан радио, интернет, смартфондар және энергетика сияқты осыған дейінгі барлық технологияларды басып озды. Осы фон аясында қазір әлемдегі ересек, еңбекке қабілетті халықтың 30%-дан астамы күн сайын нейрожелілер мен ЖИ құралдарын пайдаланады.
Бұл жағдайда Қазақстан да шет қалмайды, мұнда ересек халықтың 12,7%-ы нейрожелілерді меңгеріп қана қоймай, оларды жұмыста және тұрмыста белсенді қолданады.
Қорытындылардың негіздері
Жоғарыда көрсетілген сандардың көзі - жасанды интеллекттің дамуы және оны күнделікті өмірде қолдану саласында тұрақты түрде ауқымды зерттеулер жүргізетін "Microsoft" компаниясының жыл сайынғы есебі.
Өз есебінде компанияның талдаушылары ЖИ құралдарын әзірлеу және дамыту процестерінде ең табысты елдер, оған қажетті инфрақұрылымды ең жақсы құратын елдер және оны бұқараға енгізуде ең көп жетістікке жеткен мемлекеттер туралы деректер келтіреді.
Есептің шарықтау шегі - компания талдаушылары жасаған, халқы ЖИ құралдарын ең жақсы меңгеріп, оны күнделікті өмірде белсенді қолданатын елдердің рейтингі.
Қазақстанның позициясы
Күнделікті ЖИ қолдану рейтингінде Қазақстан әлемнің 147 мемлекетінің ішінде 71-орынды иеленген.
Қазақстаннан жоғары тұрған посткеңестік мемлекеттер:
- Литва – 41-орын (халықтың 21%-ы ЖИ қолданады)
- Грузия – 53-орын (17,3%)
- Молдова – 58-орын (16,6%)
- Әзербайжан – 64-орын (14,2%)
Қазақстаннан төмен орналасқандар:
- Украина – 93-орын (9,1%)
- Ресей – 117-орын (7,6%)
- Беларусь – 118-орын (7,6%)
- Қырғызстан – 119-орын (7,6%)
- Армения – 138-орын (7,6%)
- Өзбекстан – 143-орын (5,7%)
- Тәжікстан – 145-орын (5,1%)
- Түркіменстан – 146-орын (5,1%)
Осыдан байқауға болады, Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша Орталық Азияның барлық елдерінен және ТМД қатысушы мемлекеттерінің басым бөлігінен едәуір озық тұр.
Көшбасшылар мен соңғы орындар
Жасанды интеллект пен нейрожелілерді ересек, еңбекке қабілетті халықтың күнделікті қолдануы бойынша әлемдік рейтингтің алғашқы үш орнында:
- Біріккен Араб Әмірліктері – 59,4%
- Сингапур – 58,6%
- Норвегия – 45,3%
Бұл рейтингтің алғашқы ондығына сондай-ақ мыналар кіреді: Ирландия (41,7%), Франция (40,9%), Испания (39,7%), Жаңа Зеландия (37,6%), Ұлыбритания (36,4%), Нидерланды (36,3%) және Катар (35,7%).
АҚШ-та, әлемдік нейрожелілер мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін дамытатын инфрақұрылымның 53,7%-ы олардың бақылауында болғанына қарамастан, ЖИ-ды меңгеріп, оны күнделікті пайдаланатын американдық азаматтар ересек, еңбекке қабілетті халықтың 26,3%-ын құрайды (рейтингте – 23-орын). Қытай 61-орында (ересек халықтың 15,4%-ы ЖИ-ды күнделікті қолданады).
