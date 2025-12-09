Шығыс Қазақстанда ана мен бала өлімі көрсеткіштері бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізілді
Неонаталдық өлім көрсеткіші мақсатты деңгейге төмендеді. Биылғы 10 айда 25 жаңа туған нәрестенің өлімі тіркеліп, 1000 тірі туған нәрестеге шаққандағы көрсеткіш 3,9 болды, жоспарланған мәні – 4,59. Осылайша, өңір мақсатты деңгейді сақтап отыр.
"Бес жасқа дейінгі балалар өлімі елімізде ең төмен көрсеткіштердің бірі болып қалуда. Есептік кезеңде 9 жағдай тіркелді, көрсеткіш 1000 тірі туған нәрестеге шаққанда 1,4 болды – бұл өткен жылғы мәнмен бірдей. Жоспарлы көрсеткіш толық орындалды", – деп атап өтті Төлеген Жігітаев.
2025 жылы нәрестелік өлімнің 47 жағдайы тіркелген, ал өткен жылдың сәйкес кезеңінде – 35. Көрсеткіш 1000 тірі туған нәрестеге шаққанда 7,5 құрады, бұл жоспарланған мәнге сәйкес келеді. Биылғы 10 айда облыста 6 296 бала дүниеге келді – бұл өткен жылмен салыстырғанда 732-ге аз. Нәрестелік өлімнің негізгі себептері: перинаталдық кезеңдегі жағдайлар (51%), туылған кездегі даму ақаулары (17%) және тыныс алу жолдарының аурулары (12,7%).
Өткен жылы сияқты, өңірде ана өлімі бойынша бір де бір жағдай тіркелмеген. Жоспарлы көрсеткіш – 100 мың тірі туған нәрестеге 12 жағдай – толық орындалды.
Төлеген Жігітаевтің айтуынша, осындай нәтижелер медициналық ұйымдардың жүйелі жұмысы, жабдықтарды жаңарту, пациенттердің маршруттарын жақсарту және мамандардың біліктілігін арттырудың нәтижесінде мүмкін болды. Ол әйелдер мен балалардың денсаулығы өңірлік денсаулық сақтау жүйесінің абсолютті басымдылығы болып қалатынын атап өтті.