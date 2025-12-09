#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
514.74
599.36
6.71
Қоғам

Таразда қатарласын электронды темекі үшін өлтірген мектеп оқушысы сотталды

Таразда қатарласын электронды темекі үшін өлтірген мектеп оқушысы сотталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 20:41 Сурет: pixabay
Таразда басқа бір оқушыны өлтірген кәмелетке толмаған жасөспірімге сот үкімі шығып, ол бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұзақылық ниетпен адам өлтірді деп айыпталған кәмелетке толмаған Н.-ға қатысты қылмыстық істі қарады (ҚК 99-бабы 2-бөлігінің 9) тармағы).

Соттың анықтағаны

2025 жылғы қыркүйекте кәмелетке толмаған сотталушы Н. мен жәбірленуші К. арасында. электрондық темекі үшін жанжал шыққан. Жанжал кезінде Н. бұзақылық ниетпен К.-ның кеудесінің сол жағына бір рет пышақпен соққы жасап, қылмыс орнынан қашып кеткен. Салдарынан К. оқиға орнында қаза тапты.

"Сотталушының кінәсі оның мойындау айғақтарымен, куәлердің айғақтарымен, сарапшылардың қорытындыларымен және істің басқа да материалдарымен дәлелденді". Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты

Тараптардың позициясы

Прокурор кәмелетке толмаған Н.-ға 9 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады.

Жәбірленуші тарап (анасы) сотталушыны кешірмей, соттан заң шеңберінде жаза тағайындауды өтінді.

Ал сотталушы Н.-ның өзі кінәсін толық мойындады.

Сот үкімі

Сот кінәлі адамның кәмелетке толмауын жеңілдететін мән-жай ретінде таныды. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.

"Сот үкімімен Н. ҚК 99-бабы 2-бөлігінің 9) тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", - делінген сот үкімінде.

Сот материалдық шығын өтемі ретінде сотталушының заңды өкілінен 8 млн теңге өндірді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қызылордада өзінен кіші баланы ұрып өлтірген оқушыға сот үкімі шықты
14:27, 21 қазан 2024
Қызылордада өзінен кіші баланы ұрып өлтірген оқушыға сот үкімі шықты
Таразда сәби саудалағандар сотталды
17:58, 27 қазан 2023
Таразда сәби саудалағандар сотталды
Көлігінде әйелін пышақтап өлтірген шымкенттікке қатысты сот үкімі шықты
20:57, 10 қаңтар 2023
Көлігінде әйелін пышақтап өлтірген шымкенттікке қатысты сот үкімі шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: