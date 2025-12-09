Таразда қатарласын электронды темекі үшін өлтірген мектеп оқушысы сотталды
Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты бұзақылық ниетпен адам өлтірді деп айыпталған кәмелетке толмаған Н.-ға қатысты қылмыстық істі қарады (ҚК 99-бабы 2-бөлігінің 9) тармағы).
Соттың анықтағаны
2025 жылғы қыркүйекте кәмелетке толмаған сотталушы Н. мен жәбірленуші К. арасында. электрондық темекі үшін жанжал шыққан. Жанжал кезінде Н. бұзақылық ниетпен К.-ның кеудесінің сол жағына бір рет пышақпен соққы жасап, қылмыс орнынан қашып кеткен. Салдарынан К. оқиға орнында қаза тапты.
"Сотталушының кінәсі оның мойындау айғақтарымен, куәлердің айғақтарымен, сарапшылардың қорытындыларымен және істің басқа да материалдарымен дәлелденді". Жамбыл облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты
Тараптардың позициясы
Прокурор кәмелетке толмаған Н.-ға 9 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады.
Жәбірленуші тарап (анасы) сотталушыны кешірмей, соттан заң шеңберінде жаза тағайындауды өтінді.
Ал сотталушы Н.-ның өзі кінәсін толық мойындады.
Сот үкімі
Сот кінәлі адамның кәмелетке толмауын жеңілдететін мән-жай ретінде таныды. Ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.
"Сот үкімімен Н. ҚК 99-бабы 2-бөлігінің 9) тармағы бойынша кінәлі деп танылып, оған 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды", - делінген сот үкімінде.
Сот материалдық шығын өтемі ретінде сотталушының заңды өкілінен 8 млн теңге өндірді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.