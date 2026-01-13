Таразда сыныптасын өлтірген жасөспірім сотталды
Жамбыл облысының кәмелетке толмағандар істері бойынша арнайы ауданаралық сотында 9-сынып оқушысына қатысты қылмыстық іс қаралды. Ол өзінің жасына сай басқа кәмелетке толмағанға қасақана ауыр дене жарақатын келтіргені үшін күдікке ілінген. Оқиға салдарынан жасөспірім қаза тапты (ҚК РК 106-бабының 3-бөлімі).
Оқиға Тараздағы мектептердің бірінде болған. Оқушы сыныптасына дене күшін қолданған, салдарынан ол мойнын жарақат алып, сол жерде көз жұмған.
Куәлар, сараптамалар және заттай дәлелдер айыпты дәлелдеді.
Сот үкімі
Сот жеңілдететін жағдайларды ескерді: жасөспірім жасы, айыпты жартылай мойындауы және оң сипаттамалары. Ауырлататын жағдайлар анықталған жоқ.
ҚР ҚК 106-бабының 3-бөлімі бойынша жаза 8-12 жылға дейін бас бостандығынан айыруды қарастырады. Кәмелетке толмағандар үшін мерзім 10 жылға шектеледі, жеңілдететін жағдайларды ескергенде – ең жоғарғы мерзімнің 2/3-і, яғни 6 жыл 8 ай.
Сот үкімімен оқушы кінәлі деп танылып, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды.
Сонымен қатар айыпталушының заңды өкілдерінен қайтыс болған оқушының отбасы үшін моральдық шығын ретінде 10 млн теңге өндірілді.
Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.