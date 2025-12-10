#Халық заңгері
Қоғам

Металлургия, химия, материалдар өндірісі инвестицияларды тарту бойынша көш бастап тұр

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 09:04 Фото: Zakon.kz
Үкімет шетелдік инвесторларды өңдеу, металлургия, химия және материалдар өндірісіне тікелей тарту жөніндегі жұмыстарды күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үкімет баспасөз қызметінің мәліметінше, шетелдіктердің қатысуымен шамамен 5,7 трлн теңгеге 20 ірі жобадан тұратын портфель жасақталды, олар бойынша 11 мыңнан астам жұмыс орны ашылады.

Мұндай жобалардың ең көбі Жамбыл облысында шоғырланған – бес жоба, ал Павлодар облысында – төрт жоба. Инвестиция көлемі бойынша Жамбыл облысы 1,47 трлн теңгеге, Павлодар облысы 1,02 трлн теңгеге, сондай-ақ Қостанай облысы 920 млрд теңгеге ірі жобамен көш бастап тұр.

Бұдан өзге, екі елден көп қатысушысы бар 9 көпжақты жоба жүзеге асырылуда, құйылатын қаражат $2,4 млрд шамасында, олар бойынша 2,8 мыңнан астам жұмыс орны құрылады.

"Үкімет оң инвестициялық климатты қамтамасыз ететін бірқатар шара қабылдауда. Квазимемлекеттік сектордағы қаржы тетіктерін тарту арқылы жобаларды қаржыландыруға қолдау көрсетіледі. Мәселен, 2022 жылдан бері "аралас қаржыландыру" қағидатын қоса алғанда, экономиканың түрлі секторларында 116 жобаны жүзеге асыруға 700 млрд теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл және алдағы екі жылда іске қосылатын жобалардың есебінен 30 мыңнан астам тұрақты жұмыс орнын құру жоспарлануда", – деді өнеркәсіп және құрылыс вице-министрі Олжас Сапарбеков.

Сурет: primeminister.kz

Шетелдік инвесторлар үшін жағдайдың жақсаруы, Инвест штабтың жұмысы және негізгі индустриялық аймақтардағы жобалардың нақты жиынтығы қолайлы инвестициялық климат туғызып отыр. Индустриялық бастамаларға инфрақұрылыммен қамтамасыз ету және мақсатты түрде қаржыландыру арқылы қолдау көрсетілуде. "Араластыра қаржыландыру" қағидаты мемлекеттік қаражатты нарықтағы қаржымен біріктіруге жол ашып, нәтижесінде салыстырмалы түрде аз бюджеттік инвестициялармен айтарлықтай көп инвестициялар тартуға мүмкіндік туып отыр.

Бұған дейін жаңа жыл мерекелерінде пойызбен жүруге қосымша орындар берілетіні туралы ақпарат таратқан болатынбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
