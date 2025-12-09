Жаңа жыл мерекелерінде пойызбен жүруге қосымша орындар берілетіні туралы хабар жарияланды
Ұлттық тасымалдаушы жаңа жыл мерекелері кезіндегі жолаушылар сұранысының артуына байланысты қосымша орындар қамтамасыз етілетінін мәлімдеді:
"Жолаушылардың артқан сұранысын қанағаттандыру үшін Ұлттық тасымалдаушы қысқы кезеңде қосымша пойыздарды іске қосады. Бұл пойыздар шамамен 23 мың жолаушыны тасымалдауға мүмкіндік береді."
Қосымша рейстер төмендегі бағыттар бойынша ұйымдастырылады:
№201/202 "Алматы-2 – Астана-1"
Алматыдан жөнелту: 20, 22, 24, 26, 28, 30 желтоқсан 2025 жыл және 2, 4 қаңтар 2026 жыл.
Астанадан жөнелту: 21, 23, 25, 27, 29, 31 желтоқсан 2025 жыл, сондай-ақ 3 және 5 қаңтар 2026 жыл.
№203/204 "Астана Нұрлы жол – Шымкент"
Астанадан жөнелту: 20, 23, 26, 29 желтоқсан 2025 жыл және 2 қаңтар 2026 жыл.
Шымкенттен жөнелту: 22, 25, 28, 30 желтоқсан 2025 жыл және 4 қаңтар 2026 жыл.
№257/258 "Ақтөбе – Астана Нұрлы жол"
Ақтөбеден жөнелту: 20, 23, 26, 29 желтоқсан 2025 жыл және 2 қаңтар 2026 жыл.
Астанадан жөнелту: 22, 24, 28, 30 желтоқсан 2025 жыл және 4 қаңтар 2026 жыл.
"Құрамдарда стандартты купе және плацкарт вагондары болады. Бұдан бөлек, сұраныс жоғары бағыттар бойынша әрекеттегі пойыздарға 584 қосымша вагон тіркеу жоспарланған. Бұл 30 мыңнан астам қосымша орын береді." "Жолаушылар тасымалы" АҚ баспасөз қызметі
Билеттерді ресми сайттан сатып алуға болады: bilet.railways.kz. Ұлттық тасымалдаушы жолаушыларға сапарды алдын ала жоспарлап, билеттерді ертерек сатып алуға кеңес береді, себебі жаңа жыл мерекелері кезінде сұраныс айтарлықтай жоғары.
Егер билет сатып алу кезінде орындар болмаса, жолаушылар "Күту парағы" атты тегін қызметті пайдалана алады. Бұл қызмет орын босай қалған жағдайда оны автоматты түрде брондауға мүмкіндік береді, ал жүйе жолаушыға жеке кабинет немесе SMS арқылы хабарлайды. Қызметті сайттан немесе билет кассаларынан рәсімдеуге болады. Ол пойыз жөнелтілерден 7 күн бұрын және 2 сағат қалғанға дейін қолжетімді.
Қосымша ақпаратты 1433 нөмірінен алуға болады. Пойыздардың жүру кестесін tablo-railways.kz сайтындағы онлайн-таблодан тексеруге болады.
Еске сала кетейік, 2025 жылдың 3 желтоқсанында Астана мен Ресейдің Омск қаласын байланыстыратын пойыз іске қосылатыны хабарланған еді.