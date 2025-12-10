#Халық заңгері
Қоғам

Қарлы боран мен көктайғақ: 11-13 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.12.2025 16:27 Фото: Zakon.kz
Синоптиктер 11-13 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Оған сүйенсек, алдағы тәуліктерде солтүстік антициклонының ықпалы әлсірей бастайды және республиканың аумағына Атлантикалық циклон жылжи бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандар бұл циклон тұрақсыз ауа райына алып келетінін атап өтті. Бұл ретте, солтүстік, орталық және шығыс аймақтарда қарлы боран мен қар жауып, боран күтіледі.

"Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, түнгі және таңғы сағаттарда тұман сақталады". Қазгидромет РМК

Температуралық фон да өзгереді:

  • солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнде температура 5–15 градус аязға дейін көтеріледі, күндіз 0–5 градус аяз күтіледі.
  • Батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда түнде 0–5 градус аяз, күндіз 0–8 градус жылы ауа райы болжанады.

Бұған дейін Алматыда алғашқы қар түсіп, түнде ондаған жол апаты тіркелгенін жазғанбыз.

Қар, көктайғақ, боран - 20 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
15:30, 19 желтоқсан 2022
Қар, көктайғақ, боран - 20 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
Қарлы боран, көктайғақ: демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы
12:44, 29 қараша 2024
Қарлы боран, көктайғақ: демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы
13 градусқа дейін аяз, қарлы боран, көктайғақ: 21-23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
11:00, 20 қараша 2023
13 градусқа дейін аяз, қарлы боран, көктайғақ: 21-23 қарашаға арналған ауа райы болжамы
