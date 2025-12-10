Қарлы боран мен көктайғақ: 11-13 желтоқсанға арналған ауа райы болжамы
Синоптиктер 11-13 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды. Оған сүйенсек, алдағы тәуліктерде солтүстік антициклонының ықпалы әлсірей бастайды және республиканың аумағына Атлантикалық циклон жылжи бастайды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мамандар бұл циклон тұрақсыз ауа райына алып келетінін атап өтті. Бұл ретте, солтүстік, орталық және шығыс аймақтарда қарлы боран мен қар жауып, боран күтіледі.
"Республика бойынша желдің күшеюі болжанады, түнгі және таңғы сағаттарда тұман сақталады". Қазгидромет РМК
Температуралық фон да өзгереді:
- солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде түнде температура 5–15 градус аязға дейін көтеріледі, күндіз 0–5 градус аяз күтіледі.
- Батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс аймақтарда түнде 0–5 градус аяз, күндіз 0–8 градус жылы ауа райы болжанады.
Бұған дейін Алматыда алғашқы қар түсіп, түнде ондаған жол апаты тіркелгенін жазғанбыз.
