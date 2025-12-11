#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Қоғам

ШҚО-да электр желісінің 80 пайызы тозып тұр

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 09:04 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Шығыс Қазақстан облысындағы электр желілерінің 80 пайызы ескі. Салдарынан тек биыл өңірде 380 рет жарық өшкен.

Кейбір алыс ауылдардағы трансформаторлардың қойылғанына 40-50 жыл болған. Бағандар да ескі. Сондықтан энергетиктер жалпы саланы түбегейлі реформалау керек дейді.

Өскемендегі шеткі шағын ауданның бірінде орталық электр желісі үзіліп, жеке үйлердің бірінде пештен ақау шықты. Үш балалы жас отбасында ешкім зардап шекпеген. Ал оқыс оқиға болған үйге қала әкімі барып жағдаймен танысып, уақытша тұруға баспана берді, деп жазады qazaqstan.tv.

Жаңадан бой көтерген шағын аудандардың энергия жүйесі енді реттеліп жатыр. Өйткені бұрын инфрақұрлым болмаса да халыққа жер телімдері үлестірлді. Қазір сәл жел соқса жарық жалп етіп өшеді.

Әрең тұрған электр желілері кезең-кезеңмен жөнделеді. Электр желілері қалада ғана емес даладағы да тозып тұр. Ал өңірде жалпы қанша шақырым электр желісі бар екені белгісіз. Олардың көбі жергілікті әкімдіктердің меншігінде. Сондықтан энрегия тарататын компаниялар тек қосымша қызмет қана көрсетеді. Инвестиция салып, жаңалауға құлықсыз.

Сондықтан Өскемен қаласының әкімшілгі және облыс әкімшілігі биыл шамамен 160 миллион ақша бөліп отыр. Келесі жылы да қаражат қарастырылған. "Бэсть" компаниясымен жасаған үш жылдық жоспар бар. Жоспар төңірегінде толығымен осы электр желілерін қайта жаңғыртып, толығымен іске асырылып жатыр. Нұрлан Рамазанов, облыстық Энергетика және ТҮКШ басқармасының басшысы

Өңірде қазір білікті маман да жетіспейді. Облыстағы техникалық оқу орындарын жыл сайын 200-250 жас энергетик бітіріп диплом алғанымен көбісі өз мамандығына сай жұмыс істемейді.

Электр желілерін жаңалап, білікті мамандарды жұмысқа тарту осы саладағы ең өзекті мәселе болып тұр. Ал шығыстағы 7 су электр стансасы мен 3 жылу орталығы 2025 жылы 6 миллиард 300 миллион мегават сағат энергия өндірген. Қазір облыста электр тапшылығ жоқ. Тек желіні жаңғырту қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
БҚО-да электр желілерінің 80 пайызы тозған
11:08, 29 тамыз 2024
БҚО-да электр желілерінің 80 пайызы тозған
Шымкентте электр желілерінің 57%-ы тозған
16:38, 22 қаңтар 2025
Шымкентте электр желілерінің 57%-ы тозған
ШҚО-да жанармай тек талон арқылы беріле бастады
16:49, 01 тамыз 2023
ШҚО-да жанармай тек талон арқылы беріле бастады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: