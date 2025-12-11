#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Қоғам

Абай облысында тоғыз шетелдік әйел Қазақстан азаматтығын жеңілдетілген тәртіппен алды

Паспорт гражданина РК, документы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 09:21 Фото: Zakon.kz
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, жеңілдетілген тәртіп Қазақстан азаматына тұрмысқа шыққан және оның азаматымен заңды некеде тұрған шетелдік әйелдерге қолданылады.

Аталған норма 1957 жылғы 29 қаңтардағы "Әйелдердің азаматтығы туралы" Конвенцияға негізделген. Бұл құжат 2000 жылғы 5 қаңтарда Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған.

Конвенция талаптарына сай, еліміздің аумағында заңды әрі тұрақты тұратын және Қазақстан азаматының жұбайы ретінде кемінде үш жыл некеде тұрған шетелдік әйел азаматтықты жеңілдетілген тәртіппен алу үшін өтініш бере алады.

Өтініш облыстық полиция департаментінің басшысына, сондай-ақ өтініш берушінің бұрынғы азаматтығына жауапты шетелдік мемлекеттің құзыретті лауазымды тұлғасына жолданады. Бұрынғы азаматтықтан нотариалды куәландырылған бас тарту — міндетті шарт.

Биылғы жылдың қорытындысы бойынша Абай облысында осындай тәртіппен тоғыз шетелдік азаматша Қазақстан Республикасының азаматтығын алды. Олар Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Украина мемлекеттерінен келген.

Абай облысы полиция департаменті миграциялық және азаматтық мәселелер бойынша барлық рәсімдердің ашықтығы мен талаптарға сай өтуін қамтамасыз ету бағытындағы жұмысын жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда 40 шетелдік азамат елден шығарылды
16:37, 25 тамыз 2023
Алматыда 40 шетелдік азамат елден шығарылды
Алматыда шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартқан 65 қазақстандыққа айыппұл салынды
15:51, 24 маусым 2024
Алматыда шетелдік жұмыс күшін заңсыз тартқан 65 қазақстандыққа айыппұл салынды
Ақмола облысында некеге тұрған 20 шетелдік әйел Қазақстан Республикасының азаматтығын алды
15:39, 11 қыркүйек 2024
Ақмола облысында некеге тұрған 20 шетелдік әйел Қазақстан Республикасының азаматтығын алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: