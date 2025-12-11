#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Қоғам

Қазақстан әлеуметтік прогресс индексінде көрсеткіштерін жақсартып келеді - статистика

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 16:31 Фото: Zakon.kz
Қазақстан соңғы үш жыл бойы әлеуметтік прогресс индексіндегі көрсеткіштерін үздіксіз жақсартып келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зерттеулер нәтижесіне сәйкес, Қазақстан 2022 жылдан бері әлеуметтік прогресс индексі бойынша позициясын біртіндеп көтеріп, әлемдік рейтингте 170 елдің ішінен 65-орыннан 58-орынға дейін жоғарылаған. Осылайша ел ТМД-ның көптеген мемлекеттерін, соның ішінде Ресейді де артта қалдырды.

Әлеуметтік прогресс индексі деген не?

Қарапайым тілмен айтқанда, әлеуметтік прогресс индексі – халықтың әл-ауқатының өсуін және мемлекет оны жақсарту үшін қандай деңгейде жағдай жасап жатқанын көрсететін көрсеткіш.

Бұл индексті жасауда таза экономикалық көрсеткіштер негізгі рөл атқармайды.

Бұл жерде басты индикаторлар ретінде қаралатын факторлар:

  • халықтың денсаулығы;
  • азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуы;
  • қауіпсіздік деңгейі;
  • білім мен медициналық көмекке қолжетімділік;
  • еркін жүріп-тұру мүмкіндігі;
  • тұрғын үймен қамтамасыз етілу;
  • таза ауыз су, электр энергиясы және санитарлық жағдайға қолжетімділік;
  • мемлекеттік әлеуметтік қолдау;
  • азаматтардың өз қабілетін іске асыру мүмкіндіктері.

Индекс 57 көрсеткішке негізделіп, олар үш негізгі топқа бөлінеді:

  • Базалық қажеттіліктер – адамның өмір сүруі мен дамуына қажетті негізгі жағдайлар.
  • Әл-ауқаттың негізі – халықтың жазу-сызу деңгейі, негізгі білімге, ақпаратқа, байланыс құралдарына, денсаулық сақтау жүйесіне қолжетімділік.
  • Даму мүмкіндіктері – адамның өз әлеуетін ашуға мүмкіндік беретін факторлар.

Қажетті деректер әлеуметтік сауалнамалар, сараптамалық бағалар және халықаралық ұйымдардың статистикасы арқылы жиналады.

Осы саладағы зерттеулерді және рейтингті АҚШ-тың тәуелсіз ұйымы Social Progress Imperative жүргізеді. Оларға Гарвард бизнес мектебі мен Массачусетс технологиялық институтының сарапшылары қолдау көрсетеді.

ТМД елдері бойынша рейтинг

ТМД елдері ішінде әлеуметтік прогресс индексінде бірінші орында – Армения. Ол әлемдік рейтингте 52-орында (72,94 балл).

Екінші орында – Қазақстан. Ол әлем бойынша 58-орында және көрсеткіші – 71,52 балл (2024 жылмен салыстырғанда шамамен 2 баллға жақсарған).

Одан кейінгі орындарда:

  • Беларусь – 66-орын (70,30 балл)
  • Өзбекстан – 76-орын (68,64 балл)
  • Ресей – 77-орын (68,29 балл)
  • Қырғызстан – 81-орын (67,91 балл)
  • Әзербайжан – 98-орын (63,44 балл)
  • Тәжікстан – 113-орын (58,15 балл)

Жалпы әлемдік рейтинг

Бұл рейтингтің алғашқы орындарында дәстүрлі түрде Скандинавия елдері орналасқан:

  • Норвегия – 91,95 балл
  • Дания – 91,65 балл
  • Финляндия – 91,28 балл

Топ-10 қатарына енген елдер:

  • Швеция – 90,75
  • Швейцария – 90,44
  • Исландия – 89,57
  • Люксембург – 88,86
  • Нидерланды – 88,82
  • Ирландия – 88,76
  • Германия – 88,24

Әлемдегі әлеуметтік прогресі ең төмен елдер:

  • Чад – 168-орын (29,46 балл),
  • Орталық Африка Республикасы – 169-орын (27,42 балл),
  • Оңтүстік Судан – 170-орын (26,50 балл).

Бұған дейін Қазақстанда Иран тарапымен бірге Әл-Фараби мұрасына арналған тарихи-мәдени кешен салынатындығын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан әлеуметтік прогресс индексіндегі позициясын жақсартты
16:41, 04 ақпан 2024
Қазақстан әлеуметтік прогресс индексіндегі позициясын жақсартты
Ұлытау облысында 2024 жылы экономикалық өсім мен әлеуметтік инфрақұрылымы айтарлықтай дамыды
21:33, 12 желтоқсан 2024
Ұлытау облысында 2024 жылы экономикалық өсім мен әлеуметтік инфрақұрылымы айтарлықтай дамыды
Қазақстан жемқорлықты қабылдау индексінде нешінші орында тұр
01:44, 22 ақпан 2023
Қазақстан жемқорлықты қабылдау индексінде нешінші орында тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: