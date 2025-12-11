#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Қоғам

Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан қылмыстық схема әшкереленді

Алматыда интернет-дүкен арқылы есірткі таратқан қылмыстық схема әшкереленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.12.2025 17:10 Сурет: polisia.kz
Алматы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы ІІМ-нің бейінді бөлімшелерімен бірге психотроптық заттарды интернет-ресурстар арқылы сақтап, орап және таратумен айналысқан кең ауқымды қылмыстық схеманың жолын кесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жедел іс-шаралар барысында қаланың әртүрлі аудандарында бір қылмыстық тізбектің үш қатысушысы ұсталды. Әрқайсысының өз рөлі бар: бірі – есірткі заттарын бөліп қаптау мен "қалталар" дайындау, екіншісі – дайын дозаларды тасымалдау, үшіншісі – ірі партияларды уақытша сақтау.

Бірінші ұсталған жас жігіт тыйым салынған заттарды бөліп-ораумен және жасырын "қалталар" дайындаумен айналысқан. Одан есірткі заттары, орау құралдары, электрондық таразылар және онлайн-есірткі дүкендеріне тән басқа да жабдықтар тәркіленді.

Екінші күдікті — дайын дозаларды тасымалдауды қамтамасыз еткен курьер. Тексеру кезінде одан психотроптық заттар салынған орамалар, таблеткалар және әрі қарай таратуға арналған керек-жарақтар табылды. Оның тапсырмаларды мессенджер арқылы анонимді куратордан алғаны, ал есеп айырысудың криптовалюта арқылы жүргізілгені анықталды.

Үшінші фигурант — есірткінің едәуір бөлігін сақтайтын тұлға. Одан ондаған сатуға дайын орамалар тәркіленді. Полицейлер оның есірткіні қабылдап, уақытша сақтайтын, яғни интернет-дүкеннің "аралық қоймасын" ұйымдастырғанын анықтады.

"Олардың әрекеттері келісілген және Алматы аумағында психотроптық заттарды кең ауқымда таратуға бағытталған. Дер кезінде атқарылған жедел шаралардың нәтижесінде бұл желінің қызметі толық тоқтатылды. Өзге қатысушыларды анықтау жұмыстары жалғасуда", - деді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Барлық эпизодтар бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Полицейлер күдіктілердің өзге интернет-дүкендермен және қала аумағында есірткі тарату фактілерімен байланысын тексеріп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді
14:49, 09 қыркүйек 2025
Павлодарда қылмыстық топтың әрекеті әшкереленді
БҚО-да интернет арқылы есірткі таратушы қылмыстық топтың жолы кесілді
19:43, 02 маусым 2025
БҚО-да интернет арқылы есірткі таратушы қылмыстық топтың жолы кесілді
Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі
16:24, 06 тамыз 2025
Ұлытау облысында полиция тұрғыннан синтетикалық есірткі тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: