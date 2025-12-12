Алматыда инклюзивті бағдарламалар кеңейтілді: биыл 132 іс-шара ұйымдастырылды
"Алатау" дәстүрлі өнер театры жанындағы көру және есту қабілеті бұзылған азаматтардың мәдени демалысын ұйымдастыру бөлімі шығармашылық белсенділікті қолдауға және қала тұрғындарының мәдени өмірге қатысуын кеңейтуге бағытталған 132 іс-шара өткізді.
Бөлім жанында бірнеше шығармашылық ұжым жұмысын жалғастыруда: "Атамұра" халық аспаптар ансамблі, "Армандастар", "Ән-жүрек" және "Дос" вокалды-аспапты ансамбльдері. Жыл бойы олар "Ақ қайың", "Спутник", "Көктем" шипажайларында және Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған Республикалық госпитальде концерттер қойды.
Зағип жандарға арналған мәдениет үйінде Қадір Мырзалиевтің 90 жылдығына, Мұқағали Мақатаевтың туған күніне, Ескендір Хасанғалиевтің 85 жылдығына және Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдығына арналған мерейтойлық және ағартушылық іс-шаралар өтті. Сондай-ақ Арнұр Әлімхановты еске алу кеші ұйымдастырылды.
22 қазанда көру қабілеті бұзылған дуэттер арасында өткен "Екі жұлдыз" II халықаралық ән фестивалі өтті. Оған Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан келген 10 дуэт қатысты.
Жыл бойы концерттер, байқаулар, кинокөрсетілімдер, шебер сабақтары ұйымдастырылып, түрлі үйірмелер мен шығармашылық студиялар жұмыс істеді. Коррекциялық мектеп оқушыларын қалалық, республикалық және халықаралық байқауларға дайындау жүргізілді. Сонымен қатар ым тілі және ағылшын тілі курстары қолжетімді болды.
Маңызды оқиғалардың бірі – қала күні мен Жеңістің 80 жылдығына арналған "Жеңіс вальсі" X республикалық би фестивалі болды. Фестиваль еліміздің тоғыз өңірінен келген би ұжымдарын біріктіріп, Шәкірттердің Инновациялық шығармашылық орталығында өтті.
Алматылық қатысушылар халықаралық деңгейде де табысқа жетті. Минск қаласында өткен есту қабілеті бұзылған ардагерлердің өнер фестивалінде Әлім Меңдібаев бас жүлде иеленді. Өзбекстандағы Азия чемпионатында Н.А. Жуковская екі бірінші орынды жеңіп алды. Ал дойбы-64 бойынша Әлем кубогінде Ә.Ж. Меңдібаев рапидте жеңімпаз атанып, классикалық бағдарламада үшінші орынға ие болды.
Алматыда инклюзивті бағдарламаларды дамыту жұмыстары жалғасуда. Басты мақсат – ерекше қажеттілігі бар азаматтардың қаланың мәдени өміріне кеңінен қатысу мүмкіндігін арттыру.