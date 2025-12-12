#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
520.02
608.79
6.57
Қоғам

Қазақстанда қолма-қолсыз төлемдер рекорд көрсетті

Мобильные денежные переводы, мобильные переводы, мобильный перевод, переводы денег, перевод денег, денежные переводы, денежный перевод, безналичный перевод, безналичные переводы, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 16:02 Фото: Zakon.kz
"Қолма-қолсыз" төлемдер жалпы операциялар саны мен карталарды шетелде пайдалану көрсеткіші бойынша бірден екі рекордты жаңартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ел ішінде операция көбейіп жатыр, бірақ өсім неге жоқ?

Ұлттық банктің мәліметінше, 2025 жылдың қазан айында Қазақстанда жергілікті және шетелдік банктердің карталары арқылы 1,2 млрд-тан астам қолма-қолсыз операция жасалған. Бұл — тарихтағы ең жоғары көрсеткіш. Өсім қарқыны да қалыпты: айына +4%, жылына +8%.

Бірақ, бірінші кредиттік бюроның дерегіне сүйенсек, транзакция сомалары бойынша рекорд орнамаған. Айлық көлем 16,8 трлн теңгені құрап, +7% (м/м) және +9% (г/г) номиналды өсім көрсетті.

Мәселе мынада: жылдық номиналды өсім (+9%) инфляция деңгейінен (қарашада 12%-дан жоғары) төмен болды. Сондықтан бағаның өсуін есепке алғандағы нақты көлем шамамен 3%-ға қысқарды. Яғни операция саны көбейгенімен, ақшаның нақты сатып алу қабілеті төмендеген.

Ал шетелде бәрі басқаша

Екінші рекорд шынайы өсімді көрсетіп отыр – ол қазақстандық карталардың шетелде қолданылуына қатысты:

  • Операциялар саны: 25,3 млн транзакция
  • Өсім: +13% м/м және +15% г/г (2019 жылдан бергі ең жоғары деңгей)

Шетелдегі транзакциялар сомасы - 425,4 млрд теңге. Ұлттық валютаның долларға қатысты әлсіреуін ескергенде, жиынтық нақты өсім 7% болған.

Ішкі нарықта нақты ақшалай айналым қысқарғанымен, сыртқы нарықтарда қазақстандық тұтынушылардың шығыны мен белсенділігі едәуір өсіп отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстанда онлайн-төлемдер көлемі соңғы бес жылда 10 есе өсті
22:55, 13 қараша 2025
Қазақстанда онлайн-төлемдер көлемі соңғы бес жылда 10 есе өсті
Bitcoin құны тарихи шекті игеріп, рекорд жаңартты
14:54, 05 қазан 2025
Bitcoin құны тарихи шекті игеріп, рекорд жаңартты
Ел тұрғындары қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жөн санайды: транзакциялар саны мен көлемі қандай
17:00, 07 ақпан 2025
Ел тұрғындары қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды жөн санайды: транзакциялар саны мен көлемі қандай
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: