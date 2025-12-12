#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Алматыда мектепке қатысты қорқыту жазбасын жазған 8-сынып оқушысы ұсталды

Алматыда мектепке қатысты қорқыту жазбасын жазған 8-сынып оқушысы ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 18:16 Сурет: polisia.kz
Алматыда полиция мектепке бағытталған қорқыту жазбасын жазған жасөспірімді анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

10 желтоқсанда Алматы полиция департаментіне білім беру мекемесіне бағытталған қауіпті жазба туралы хабарлама түсті.

Әлеуметтік желідегі белгісіз аккаунтта қару бейнесімен қатар мектептерге қатысты зорлық-зомбылыққа шақыратын қорқыту сипатындағы жазба жарияланған.

Алматы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралар жүргізіп, қажетті тексеру жұмыстарын жүзеге асырды. Қысқа уақыт ішінде жазба авторы анықталды — Наурызбай ауданындағы №207 мектептің 8-сынып оқушысы болып шықты.

Жасөспірім полицияға жеткізіліп, оның әрекетінің салдары мен заңдық жауапкершілігі жөнінде профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар кәмелетке толмаған баланың ата-анасы өз тәрбиелік міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін жауапқа тартылды.

"Полицияның ұстанымы айқын, кез келген қауіп мазмұндағы жазба дереу және қатаң түрде тоқтатылады. Бұл жай ойын немесе ескерту емес. Мұндай ақпарат қоғамда алаңдаушылық тудырып, жедел қызметтердің ресурсын бұрып, қауіпсіздікке қатер төндіруі мүмкін. Жауапты тұлғалар жасы мен уәжіне қарамастан анықталып, заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Біз ата-аналарды балалардың мінез-құлқын, интернеттегі әрекеттерін және әлеуметтік ортасын қадағалауға ерекше мән беруге шақырамыз".Алматы полиция департаменті жергілікті полиция қызметі басқарма бастығының орынбасары Тимур Ноғайбаев

Қазіргі уақытта полиция азаматтарды күмәнді жазбаларды бірден хабарлауға үндейді және жасөспірімдер арасында цифрлық қауіпсіздік пен интернеттегі жауапкершілік бойынша жүйелі профилактикалық жұмыстар жүргізіп келеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда ер адам тамақтану орнынан касса жәшігін ұрлап кеткен
19:38, Бүгін
Алматыда ер адам тамақтану орнынан касса жәшігін ұрлап кеткен
Алматыда бір түнде алты мас жүргізуші ұсталды
20:49, 02 желтоқсан 2025
Алматыда бір түнде алты мас жүргізуші ұсталды
Алматыда қылмыс жиі тіркелетін ойын-сауық орындары анықталды
17:32, 06 ақпан 2025
Алматыда қылмыс жиі тіркелетін ойын-сауық орындары анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: