Қоғам

Алматыда жыл басынан бері 600 есірткі қылмысы анықталды

Алматыда жыл басынан бері 600 есірткі қылмысы анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 11:12 Сурет: polisia.kz
Алматыда полиция есірткі қылмысына қарсы күресті күшейтті, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Алматыда жыл басынан бері шамамен 600 есірткі қылмысы анықталды, оның ішінде 260-тан астамы тыйым салынған заттарды сатуымен байланысты.

440-тан астам адам, соның ішінде 28 шетелдік азамат қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

"Біз есірткі қылмысының барлық түрін тіркеп отырамыз. Соның ішінде жасырын қоймалар мен электронды төлемдер арқылы жүзеге асатын байланыссыз тарату тәсілдері де бар. Есептік кезеңде 91 есірткіні жасырын қойып кетуші ұсталды. Сонымен қатар синтетикалық есірткі дайындайтын екі зертхана жойылып, олардан қомақты сомаға бағаланатын жабдықтар мен прекурсорлар тәркіленді", - деді Алматы қаласы ПД есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Мұрат Жұмабаев.

Қаржы ұйымдарымен бірлескен жұмыстың нәтижесінде 1,5 мыңнан астам банк картасы және 1 мыңнан аса криптәмиян бұғатталды. Заңсыз айналыммен байланысты қаржы операциялары тоқтатылып, жалпы көлемі 68 миллион теңгеден асатын қаражаттың жолы кесілді.

Айдос Қали
