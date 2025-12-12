Алматыда есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды
Алматының Наурызбай ауданының полиция қызметкерлері есірткілік мас күйде көлік басқарған жүргізушіні ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жүргізуші көлік басқарудан шеттетілді, іс материалы сотқа жіберілді.
"Бұл оқиға жол қозғалысы ережелерін қатаң бақылаудың маңыздылығын көрсетеді. Біз мас күйде көлік басқарған жүргізушілерді және жол қозғалысы ережесін бұзушыларды анықтау үшін тұрақты рейдтер өткізіп келеміз. Кез келген мас күйінде көлік басқару адамдардың өмірі мен денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді. "Қауіпті жүргізуші" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында қала жолдарында 2,5 мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды, олардың ішінде: техникалық тексеруден өтпеу, жалған мемлекеттік нөмірмен көлік басқару, апаттық жағдай жасау, маневр жасау ережесін бұзу, қарсы жолаққа шығу. Сондай-ақ 31 мас күйінде көлік басқару жағдайы тіркелді", - деді Алматы полиция департаментінің әкімшілік полиция басқармасының басшысы Серік Шумаев.
