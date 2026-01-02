#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
505.53
593.44
6.34
Оқиғалар

Абай облысында мас күйінде көлік басқарған жүргізуші тоқтатылды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.01.2026 13:21 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 1 қаңтар күні Жарма ауданының аумағында 63 жастағы Семей қаласының тұрғыны Toyota маркалы автокөлікті алкогольдік масаң күйде басқарғаны анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полицияның мәліметіне сүйенсек, медициналық куәландыру нәтижесінде жүргізушінің жеңіл дәрежедегі алкогольдік масаң күйде болғаны расталды. Аталған дерек жол қозғалысы ережелерінің өрескел бұзылуы болып табылады.

"Құқық бұзушыға қатысты заңнамаға сәйкес әкімшілік шаралар қолданылды. Ол 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырылып, 15 тәулікке арнайы қабылдау орнына қамалды. Ал автокөлік арнайы айыптұраққа қойылды",- делінген ақпаратта.

Полиция қызметкерлері аталған уақыттың жүргізушіге өз әрекетінің басқа жол қозғалысы қатысушыларына төндірген қаупін түсінуге жеткілікті болатынын атап өтті.

"Мас күйінде көлік басқару – тек жүргізушінің өз өміріне ғана емес, айналасындағы адамдардың қауіпсіздігіне де тікелей қатер төндіреді",- деп ескертті полицейлер.

Бұған дейін ШҚО-да полицейлердің қарлы боранда тасжолда қалып қойған көліктерге көмектескенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ұлытау облысында жоғалған екі ер адам табылды
15:52, Бүгін
Ұлытау облысында жоғалған екі ер адам табылды
Алматыда есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды
21:13, 12 желтоқсан 2025
Алматыда есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталды
Атырауда мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
21:37, 07 қазан 2024
Атырауда мас күйде көлік тізгіндеген жүргізуші ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: