ШҚО-да полицейлер қарлы боранда тасжолда қалып қойған көліктерге көмектесті
Сурет: бейнежазба скриншоты
2026 жылғы 2 қаңтарда Өскемен – Семей автожолының 40-шақырымында үш автокөлік жолдан шығып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полицейлердің мәліметіне сүйенсек, бұған жылдамдықты асыру, сондай-ақ жол жағдайы мен ауа райы жағдайы ескерілмеуі себеп болған.
ШҚО ПД патрульдік полиция батальонының экипажы жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жүргізушілерге қажетті көмек көрсетті және көліктерді эвакуациялауға жәрдемдесті.
"Полиция азаматтарды жол жүрісі қағидаларын қатаң сақтауға, қыс мезгілінде қауіпсіз жылдамдықты таңдауға, арақашықтықты сақтау мен рөлде аса мұқият болуға шақырады",- делінген ақпаратта.
Бұған дейін Атырау облысында бір отбасының жұмбақ жағдайда жоғалып кеткенін жазғанбыз.
