#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

Қызылорда облысында өзгеден 10 мың АҚШ долларын бопсалаған екі тұрғын ұсталды

Қызылорда облысында өзгеден 10 мың АҚШ долларын бопсалаған екі тұрғын ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 20:10 Сурет: polisia.kz
Қызылорда облысында полицейлер жедел түрде қорқытып ақша алу дерегін әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

2025 жылғы 6 желтоқсанда Қызылорда облысы полиция департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында басқа облыстың тұрғындарынан 10 мың АҚШ долларын күш көрсету арқылы талап еткен Шиелі ауданының екі тұрғынын ұстады.

"Қорқытып ақша алу дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалып, күдіктілерге қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды", - деп хабарлады полиция.

Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.

Полиция азаматтарға күш қолдану арқылы ақша талап етудің "қылмыстық әрекет" екенін ескертті.

"Осындай жағдайдың куәсі немесе құрбаны болған жағдайда дереу полицияға жүгіну қажет. Жедел әрекет ету ауыр зардаптардың алдын алуға мүмкіндік береді", - деп ескертті полиция.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Интим суреттер мен видео: Жетісу облысында тұрғыннан ақша бопсалаған күдікті ұсталды
17:46, 14 қазан 2025
Интим суреттер мен видео: Жетісу облысында тұрғыннан ақша бопсалаған күдікті ұсталды
Шымкентте үш ер адам мен бір қыз 19 жастағы тұрғыннан 3 мың АҚШ долларын бопсалаған
19:56, 27 ақпан 2025
Шымкентте үш ер адам мен бір қыз 19 жастағы тұрғыннан 3 мың АҚШ долларын бопсалаған
12 миллион 882 мың теңге: Алматы облысында екі жігіт банкоматтағы ақша ұрлаған
23:43, 14 тамыз 2023
12 миллион 882 мың теңге: Алматы облысында екі жігіт банкоматтағы ақша ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: