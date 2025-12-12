Павлодар облысында жол апатынан екі адам қаза тапты
Сурет: Zakon.kz
Павлодар облысында жол апатынан екі адам қаза тапты, тағы бір адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz pavlodarnews.kz-ке сілтеме жасап.
Павлодар облыстық полиция департаменті екі адам қаза тауып, тағы бір адамның жарақат алған жол апаты бойынша қылмыстық іс қозғады. Күдікті жүргізуші уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.
"Алдын ала мәліметтер бойынша, "Екібастұз – Солнечный" автожолының 10-шақырымында КамАЗ маркалы автокөлік НефАЗ тіркемесімен қарсы қозғалыс жолағына шығып, Great Wall автокөлігімен соқтығысқан. Көктайғақ салдарынан екі көлік те жолдан тайып, аударылып, сайға құлаған".
Полицейлердің айтуынша, екі автокөлік те мамандандырылған тұраққа қойылды. Оқиғаның мән-жайы мен себептері тергеу барысында анықталады.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда есірткіге мас күйде көлік басқарған жүргізуші ұсталғанын хабарлаған едік.
