#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Қоғам

ШҚО-да ауа райының қолайсыздығынан адамдар отырған шағын автобус жолда тұрып қалды

ШҚО-да ауа райының қолайсыздығынан адамдар отырған шағын автобус жолда тұрып қалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.12.2025 14:41 Сурет: видео скрині
Шығыс Қазақстан облысында полиция Өскеменнен Семейге бара жатқан жолда қалып қойған 9 жолаушыға көмек көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

ІІМ мәліметінше, жолаушылар отырған "ГАЗель" көлігі Өскемен – Семей автожолының 64-шақырымында жол жиегіне шығып кетіп, тұрып қалған.

"Шағын автобустың ішінде 9 жолаушы болды. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлері жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, көлікті қайтадан жол бөлігіне шығаруға көмектесті. Алайда техникалық ақауға байланысты шағын автобус әрі қарай жолға шыға алмады", - делінген 2025 жылғы 13 желтоқсандағы хабарламада.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері жолаушылармен бірге оқиға орнында қалып, олардың ары қарай жүруін ұйымдастыруға көмек көрсетіп жатыр. Жағдай полицияның бақылауында.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қызылордада полицейлер ауа райының қолайсыздығына байланысты 100-ге жуық жүргізушіге көмек көрсетті
16:23, 26 желтоқсан 2024
Қызылордада полицейлер ауа райының қолайсыздығына байланысты 100-ге жуық жүргізушіге көмек көрсетті
Түркістандық полицейлер боранды күні жолда қалған 60 көлікке көмек көрсетті
15:57, 02 қаңтар 2025
Түркістандық полицейлер боранды күні жолда қалған 60 көлікке көмек көрсетті
Ақтөбе облысында 71 жолаушысы бар екі автобус жолда қалып кеткен
18:40, 11 қаңтар 2023
Ақтөбе облысында 71 жолаушысы бар екі автобус жолда қалып кеткен
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: