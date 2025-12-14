Астана, Алматы және еліміздің 14 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Қарағандыда 15 желтоқсанда қар жауып, бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, түнде және таңертең тұман түседі деп болжанады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), күннің бірінші жартысында облыстың таулы аудандарында қар жауады деп күтіледі. Түнде жаяу бұрқасын жүріп, күндіз облыстың оңтүстігінде, таулы ауданларында жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады, облыстың оңтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 23-28 м/с дейін жетеді. Шымкентте 15 желтоқсанда түнде және таңертең қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түркістанда 15 желтоқсанда түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Қостанай облысының шығысында, оңтүстігінде көктайғақ болады деп күтіледі. Қостанайда 15 желтоқсанда қар жауып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді.
Түнде және күндіз Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде, шығысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Ақтауда 15 желтоқсанда түнде қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, түндегі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және күндіз Ақтөбе облысының солтүстігінде, батысында, орталығында жаяу бұрқасын жүріп, оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с, облыстың орталығында 23-28 м/с дейін жетеді. Ақтөбеде 15 желтоқсанда жаяу бұрқасын жүріп, оңтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында қар жауып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында соққан желдің екпіні 23-28 м/с дейін жетеді. Оралда 15 желтоқсанда қар жауып, бұрқасын жүреді, солтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, түндегі екпіні 23-28 м/с құрайды.
Күндіз Жетісу облысының таулы аудандарында қар жауады, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, орталығында, таулы аудандарында тұман түседі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Талдықорғанда 15 желтоқсанда таңертең және күндіз тұман түседі деп күтіледі.
Жамбыл облысында кей уақыттарда тұман түседі деп күтіледі. Таразда 15 желтоқсанда кей уақыттарда тұман, көктайғақ болады деп болжанады. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түндегі екпіні - 15-20 м/с.
Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Қонаевта 15 желтоқсанда тұман, таңертең және күндіз көктайғақ болады. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Алматы қаласында 15 желтоқсанда кей уақытта тұман түсіп, таңертең және күндіз көктайғақ болады деп болжанады.
Павлодарда 15 желтоқсанда қар жауып, бұрқасын жүреді, көктайғақ болады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында қар жауады, бұрқасын жүріп, көктайғақ болады деп күтіледі. Күндіз жауын-шашын (көбінесе қар), облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жауын-шашын (көбінесе қар), облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман болады деп болжанады. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Өскеменде 15 желтоқсанда күндіз жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Түнде Абай облысында қар жауып, бұрқасын жүреді, көктайғақ, облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде қатты жауын-шашын (көбінесе қар), облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде тұман болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, ораталығында оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Семейде 15 желтоқсанда таңертең және күндіз жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан оңтүстік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.
Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің түндегі екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23-28 м/с дейін жетеді. Атырауда 15 желтоқсанда батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, түндегі екпіні - 15-20 м/с, күндізгі екпіні - 15-18 м/с.
Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында аздап жауын-шашын (көбіне қар), көктайғақ болып, бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Қызылордада 15 желтоқсанда оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында көктайғақ болады деп күтіледі. Петропавлда 15 желтоқсанда қар жауып, бұрқасын жүреді деп болжанады. Оңтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 25 м/с дейін жетеді.
Астанада 15 желтоқсанда көктайғақ болады деп күтіледі.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 15 желтоқсанға арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын жариялаған болатын.