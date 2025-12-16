16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні
16 желтоқсан 1991 жылы Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі "Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы" Конституциялық заңды қабылдаған. Саясаттанушының айтуынша, бұл күн күнтізбеде басты мерекелік күн ретінде белгіленген және қазіргі тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы үшін шешуші мәнге ие.
"Кеңес дәуірінде бізде таза қазақстандық мереке болған жоқ. 1990 жылы оны Республикалар күні ретінде енгізуге тырысты. Сол кезде мемлекеттік тәуелсіздік декларациясы қабылданды, оның негізінде республика өз басқару органдарын құра бастады. Содан кейін Одақ тарады да, 1991 жылғы 16 желтоқсанда Қазақстан Тәуелсіздігін жариялады", – деп атап өтті сарапшы.
Бастапқыда жаңа тәуелсіз елдің мерекелік өмірінде белгілі бір шатасу орын алған. Бір кезеңде Республикалар күні мүлде алынып тасталған, тек соңғы жылдары Президент Тоқаев оны қалпына келтіріп, басты ұлттық мереке мәртебесін берген. Осы арада Тәуелсіздік күні мемлекеттік мәртебесін сақтап қалды.
Мемлекет басшысы бірнеше рет барлық қазақстандықтардың қасиетті борышы – Тәуелсіздікті келесі ұрпаққа жеткізу екенін, сол ұрпақ біздің жетістіктерімізден де асып түсетініне сенім білдірген.
"16 желтоқсан – Қазақстанның өз тәуелсіздігі, өз саясаты, қарулы күштері мен ұлттық валютасы бар елге айналған сәті. Бұл бәрі бірден жүзеге аспады, кезең-кезеңімен жасалды, бірақ оқиға тарихи шекаралық мәнге ие", – деді саясаттанушы.
Оның айтуынша, дәл осы күні қазіргі Қазақстанның дамуының құқықтық негізі қаланған.