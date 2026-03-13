Қоғам

Бурабайды қоқыс басып қалған: қыс бойы қанша қалдық шығарылды

Фото: pexels
Бурабайға келген демалушылар ұлттық парк аумағына тонна-тонна қоқыс қалдырған. Бұл туралы қысқы тазалық жұмыстарын жүргізген парк қызметкерлері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, 2026 жылғы 1 желтоқсан мен 28 ақпан аралығында "Бурабай" МҰТП қызметкерлері 263 текше метр тұрмыстық қалдықты жинап, сыртқа шығарған.

"Көл мұзында және жағалау аймақтарында пластик бөтелкелер, пакеттер, азық-түлік қаптамалары, бір реттік ыдыстар мен басқа да тұрмыстық қоқыс қалып қояды. Көктемде мұз еріген кезде бұл қалдықтардың барлығы суға түсіп, көлдердің экожүйесіне зиян келтіруі мүмкін". "Бурабай" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі баспасөз қызметі

Сондай-ақ, ұлттық парк мамандары табиғатты қорғау заңнамасын бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік бар екенін де ескертеді.

"Қыс мезгілінің үш айында "Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың қорғау режимін бұзу" бабы бойынша 34 дерек тіркеліп, әрқайсысына 10 АЕК көлемінде айыппұл салынды. Сондай-ақ бір келуші "Орманды қалдықтармен бүлдіру, ластау немесе орман қоры жерлеріне өзге де зиян келтіру" бабы бойынша 20 АЕК мөлшерінде айыппұл төледі",- делінген ақпаратта.

Бұған дейін Ақтөбе облысында полицейлер құжатсыз жүрген әйелге көмектескенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бурабай ұлттық саябағында қыстан кейін үш тонна қоқыс жиналды
10:41, 26 наурыз 2023
30 жұмысшы күніне 3 рет: Алакөл жағасынан күніне қанша көлемде қоқыс шығарылады
12:13, 13 шілде 2023
30 жұмысшы күніне 3 рет: Алакөл жағасынан күніне қанша көлемде қоқыс шығарылады
Астанада заңсыз қоқыс үйінділерінен 2,5 мың тоннаға жуық қалдық шығарылды
14:40, 14 сәуір 2025
Астанада заңсыз қоқыс үйінділерінен 2,5 мың тоннаға жуық қалдық шығарылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
22:37, Бүгін
В России объяснили сенсационную победу Михаила Шайдорова на Олимпиаде-2026
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
22:06, Бүгін
Два матча НХЛ пройдут в Германии в декабре 2026 года
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
21:36, Бүгін
Министр туризма и спорта обратился к Ерболу Хамитову после его победы на Паралимпиаде-2026
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
21:25, Бүгін
Клуб под руководством тренерского дуэта из Казахстана одержал победу в КХЛ
