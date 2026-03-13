#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Ақтөбе облысында полицейлер құжатсыз жүрген әйелге көмектесті

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, паспорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 16:55 Фото: gov4c.kz
Мұғалжар ауданында құжатсыз жүрген әйелге құқықтық мәртебе берілді.

Мұғалжар ауданы полиция бөлімінің көші-қон қызметі тұрғындарды құжаттандыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Соның нәтижесінде ұзақ уақыт бойы жеке басын куәландыратын құжатсыз өмір сүрген әйелге құқықтық мәртебе берілді.

Елена Смецкая 1990 жылы Ресей Федерациясында дүниеге келген. 1994 жылы ол отбасымен бірге Қазақстан Республикасына қоныс аударған.

Алайда түрлі отбасылық жағдайларға байланысты осы уақытқа дейін тиісті құжаттарын рәсімдей алмаған. Көші-қон қызметі мамандары жүргізген тексеру және құжаттарды рәсімдеу жұмыстарының нәтижесінде Елена Смецкаяға Қазақстан Республикасында азаматтығы жоқ тұлғаның куәлігі берілді.

Қазіргі уақытта Елена мен оның отбасы мүшелерін Қазақстан Республикасының жеке куәлігімен құжаттандыру жұмыстары жалғасуда. Полиция азаматтарға құжат мәселелерін уақытылы рәсімдеудің маңыздылығын еске салып, қажет болған жағдайда құқықтық көмек көрсетуге әрдайым дайын екенін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атыраулық полицейлер 4 жылдан бері құжатсыз жүрген шетелдікті анықтады
22:14, 04 қазан 2023
Атыраулық полицейлер 4 жылдан бері құжатсыз жүрген шетелдікті анықтады
Абай облысында 44 жылдан бері құжатсыз жүрген тұрғын алғаш рет жеке куәлік алды
00:10, 05 қазан 2023
Абай облысында 44 жылдан бері құжатсыз жүрген тұрғын алғаш рет жеке куәлік алды
Ақмолалық полицейлер толғағы қысқан әйелге көмектесті
15:48, 10 шілде 2023
Ақмолалық полицейлер толғағы қысқан әйелге көмектесті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
18:08, Бүгін
Как "Барыс" с сокрушительным счётом проиграл в КХЛ после трёх побед подряд - видео
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
18:05, Бүгін
Казахстанский боксёр нокаутировал соперника и выиграл медаль на турнире World Boxing
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
17:39, Бүгін
Нокаутом завершился бой Казахстан - Таджикистан на "Кубке Будущего"
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
17:29, Бүгін
Стал известен новый директор футбольного "Турана"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: