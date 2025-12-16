Бүгін – ұлттық өнердің қазынасы Бибігүл Төлегенованың туған күні
16 желтоқсан күні Қазақстан халқы Тәуелсіздік мерекесін атап өтуде. Дәл осы күні ұлы өнер мен талантының символы, КСРО Халық әртісі, Қазақ КСР Халық әртісі, Социалистік Еңбек Ері, КСРО мен Қазақстанның бірнеше мәрте марапатталған бірегей лиро-колоратуралық сопраносы – Бибігүл Ахметқызы Төлегенова да туған күнін атап өтіп жатыр. Ұлттық өнердің қасынасы бүгін 96 жасқа толып отыр.
1929 жылдың 16 желтоқсанында Семей қаласында дүниеге келген Бибігүл Ахметқызы Төлегенова қазақ музыка өнерінде ерекше із қалдырған дарын иесі. Әкесі скрипкада ойнаса, шешесі ән айтатын. Өнерге деген бұл табиғи бейімділік пен таланты оны ерте жастан сахнаға тартты. Бірақ бала күнінен тағдыр сынақтары да аз болмады: әкесі 1937 жылы тұтқындалып, хабарсыз кеткен. Сол ауыр кезеңде Бибігүлдің музыкаға деген сүйіспеншілігі одан сайын арта түсті.
Жас талант Семейдегі ет комбинатында жұмыс істеп жүргенде ән айта бастады. Комбинаттағы көркем-өнерпаздар үйірмесінде өнер көрсеткен ол жазушы Г.И. Сербрякованың назарын аударды. Сол сәттен бастап Бибігүлдің тағдыры өзгерді: Сербрякова оны Құрманғазы атындағы Қазақ консерваториясына оқуға жіберді.
1954 жылы консерваторияны бітіргеннен кейін Бибігүл Төлегенова Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрында солист болды. Оның дауысы – лирикалық-колоратуралық сопрано – қазақ халық әндерін, опера және романстарды шеберлікпен жеткізетін ерекше құралға айналды.
Бибігүл Төлегенова Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемге танылды. Үндістан, Алжир, Египет, Польша, Франция, Италия, Канада, Швеция сияқты елдерде гастрольдік сапармен болып, қазақ әндерін, опералық туындыларды паш етті. Оның орындауында "Гауһар тас", "Жиырма бес", "Бұлбұлы", "Қос қарлығашы", "Еске алуы", "Тарантелласы" сияқты шығармалар тыңдарман жүрегіне жеткен.
Сонымен қатар Бибігүл Төлегенова Джильда, Виолетта, Жібек, Гүлбаршын, Еңлік сияқты опера кейіпкерлерін шеберлікпен сомдап, қазақ сахнасында классикалық өнерді жаңа деңгейге көтерді.
Ол тек орындаушы ғана емес, ұстаз ретінде де үлкен үлес қосып келеді. 1980 жылдан бері Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында шәкірттерін вокал өнеріне баулуда, 1982 жылы профессор атағын алған.
Оның еңбегі сансыз марапаттармен бағаланды: КСРО Халық әртісі, Социалистік Еңбек Ері, "Отан" ордені, "Алтын барыс", бірнеше мемлекеттік сыйлықтар мен құрметті атақтар.
Бибігүл Төлегенова – қазақтың күміс көмей бұлбұлы. Оның дауысы мен өнері ғасырлар бойы тыңдарман жүрегінде жаңғырып, ұлттық мәдениеттің алтын қорына айналады. Ол – таланты, табандылығы және өнерге деген махаббаты арқылы бүкіл Қазақстанға үлгі, ал әлемге қазақ өнерінің құдіретін танытқан тұлға.