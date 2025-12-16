#Халық заңгері
Қоғам

Құдыққа кетіп, оралмаған: БҚО-да жоғалған ер адам үйінен 30 шақырым жерден табылды

БҚО-да жоғалған ер адам табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 17:10 Сурет: видео скрині
Бүгін, 2025 жылғы 16 желтоқсанда таңертең БҚО ТЖД-ның 112 пультіне полициядан Жаңақала ауданында 1971 жылы туған ер адамның жоғалғаны туралы хабарлама түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәлімет бойынша, ол 15 желтоқсанда мал суару үшін елді мекеннен шамамен 5 шақырым қашықтықта орналасқан құдыққа қарай шығып, оралмаған. Өзімен бірге ұялы телефон болмаған.

Іздеу жұмыстарына БҚО ТЖД күштері, ҚР ТЖМ 20982 әскери бөлімінің 2-құтқару батальоны, полиция қызметкерлері, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және жергілікті тұрғындар тартылды.

Іздеу жұмыстары үздіксіз жүргізілді. Сонымен қатар әуеден барлау жүргізу үшін ҚР ТЖМ "Қазәуеқұтқару" АҚ-ның МИ-8 тікұшағы жедел түрде жұмылдырылды.

"Іздеу-құтқару жұмыстарының нәтижесінде ер адам бастапқы іздеу аймағынан 30 шақырым қашықтықта, Ақжайық ауданына қарасты "Бахас" қыстауынан табылды", - деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.

Жағдайы қанағаттанарлық. Оған медициналық көмек қажет болмады.

