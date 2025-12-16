#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Алматыда монша және сауна иелерімен профилактикалық жұмыс күшейтілді

Алматыда монша және сауна иелерімен профилактикалық жұмыс күшейтілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 18:04 Сурет: freepik
Алматыда шамамен 400-ге жуық монша мен сауна бар. Алайда олардың бір бөлігі міндетті экологиялық тексеруден өтпей, яғни тиісті экологиялық рұқсаттарсыз жұмыс істеп келеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы әкімдігінің хабарлауынша, қатты отын пайдаланатын моншалар мен сауналар атмосфералық ауаның ластану көзіне айналуы мүмкін. Осыған байланысты Алматының атмосфералық ауа сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары аясында Eco Almaty ЖШС қызметкерлері аталған нысандарды жоспарлы профилактикалық мақсатта аралады. Бұл туралы мегаполистің Экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты.

Профилактикалық іс-шаралар барысында Eco Almaty мамандары нысан иелеріне экологиялық заңнама талаптарын, экологиялық тексеруден өтудің маңызын, шығарындыларды есепке алу қағидаларын және қоршаған ортаға әсерді азайту жолдарын түсіндіреді.


"Мұндай жұмыстың негізгі мақсаты – заңбұзушылықтардың алдын алу, экологиялық тәуекелдерді төмендету және қала ауасының жай-күйіне жауапты көзқарас қалыптастыру. Профилактика ықтимал мәселелерді алдын ала анықтауға мүмкіндік беріп, Алматыдағы экологиялық ахуалды жақсартуға ықпал етеді", - делінген хабарламада.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда монша өртенді
11:51, 09 маусым 2024
Алматыда монша өртенді
Алматыда монша кешені өртеніп жатыр
18:47, 14 ақпан 2024
Алматыда монша кешені өртеніп жатыр
Тараздағы саябақта жиырмаға жуық аттракцион заңсыз жұмыс істеп тұр
11:22, 24 маусым 2025
Тараздағы саябақта жиырмаға жуық аттракцион заңсыз жұмыс істеп тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: