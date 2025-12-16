#Халық заңгері
Қоғам

Қызылордада алғаш рет бір күнде үш бүйрек ауыстырылды

Қызылордада алғаш рет бір күнде үш бүйрек ауыстырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 22:33 Сурет: Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі
Қызылорда облыстық көпбейінді ауруханада үш науқасқа бүйрек трансплантациясы сәтті жасалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы трансплантация 41 жастағы әйел адамға жасалды. Реципиенттің ағасы донор болып, бүйрегін берді.

Екінші трансплантация 20 жастағы жігітке жасалды. Бұл жағдайда донор ретінде науқастың 54 жастағы анасы қатысты.

Ал үшінші ота 43 жастағы әйел адамға жасалды. Науқастың жұбайы донор болып, бүйрегін берді.

Трансплантацияны Қызылорда облыстық көпбейінді облыстық ауруханасының бас дәрігері, трансплантолог, PhD Жасұлан Баймаханов, бас дәрігердің хирургия жөніндегі орынбасары, PhD Ербол Серікұлы және "А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" АҚ-ның трансплантологтар Ернұр Белгібаев, Елшат Нәбиевтің командасымен бірлесіп жасады.

"Ота сәтті өтті. Қазіргі таңда науқастардың жағдайы орташа ауыр, тиісті ем қабылдап жатыр". Денсаулық сақтау министрлігі

Айта кету керек, бұған дейін ауруханада 8 рет бүйрек, 1 бауыр алмастыру отасы сәтті жасалды.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Шымкентте 53 жастағы ер адам қызына бүйрек доноры болды
01:22, 03 мамыр 2023
Шымкентте 53 жастағы ер адам қызына бүйрек доноры болды
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
12:34, 17 қараша 2025
Ұлытау облысында алғаш рет бүйрекке аз инвазивті әдіспен ота жасалды
Қазақстанда алғаш рет ұйқы безінің обырына бірегей операция жасалды
16:54, 25 маусым 2023
Қазақстанда алғаш рет ұйқы безінің обырына бірегей операция жасалды
